L'impulsor de la xiulada a l'himne espanyol, multat amb 7.200 euros

El jutge central de la sala penal de l'Audiència Nacional ha condemnat el president de l'entitat Catalunya Acció, Santiago Espot, a pagar una multa de 7.200 euros per impulsar la xiulada de l'himne d'Espanya durant la final de la Copa del Rei del 2015. El magistrat Vázquez Honrubia ha declarat Espot culpable de dos delictes d'ultratge a Espanya i d'injúries contra la Corona.

Segons publica el diari 'El País', el jutge considera que els escrits que el màxim responsable de Catalunya Acció va publicar al Facebook el 28 de maig del 2015, on animava a xiular massivament l'himne i el rei durant la final, no estan emparats per la llibertat d'expressió, difusió de pensament, idees o opinió.

Espot ha estat condemnat a una pena de 12 mesos de multa, amb una quota diària de 20 euros, que s'ha fixat finalment en 7.200 euros.