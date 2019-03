Els radicals del Lió es concentren a la plaça Artós després de la mobilització en contra seva a Sants

Els Mossos d'Esquadra han enviat els aficionats radicals del Lió a la plaça Artós, a Sarrià, després de la convocatòria de veïns del barri de Sants contra la seva presència a la plaça d'Osca.

Inicialment, els aficionats francesos estaven citats a les 13.30 h a la plaça d'Osca, per anar després cap al Camp Nou per veure el partit de la Lliga de Campions. Es preveu la presència d'uns 4.500 aficionats del Lió, entre ells els radicals, els Bad Gones, coneguts per la seva militància en grups d'extrema dreta i per la seva bona relació amb ultres de l'Espanyol i el Madrid.

❌A Sants no sou benvinguts!❌



Demà el neofeixisme amenaça amb venir a Sants, les veïnes no ho permetrem!



Demà dimecres 13 a les 12:30h les veïnes serem a la Plaça d'Osca plantant cara al feixisme!



Ni un pam de plaça pel feixisme! #NoPassaran pic.twitter.com/dK3SUA3CZc — Arran Sants (@ArranSants) 12 de març de 2019

Grups antifeixistes s'han concentrat a la plaça d'Osca per evitar la presència dels francesos en una plaça on hi ha la seu de la Penya Barcelonista Sants-Hostafrancs. A la zona hi ha diferents locals de col·lectius d'esquerres i independentistes, fet que havia provocat la queixa dels veïns. Els Mossos d'Esquadra han controlat la zona des de primera hora del matí, però finalment els francesos han estat enviats a la plaça Artós, coneguda últimament per ser el punt de trobada de col·lectius unionistes. Inicialment, els francesos s'havien anat aproximant a Sants, amb molts d'ells trobant-se a la Plaça de l'Olivereta, però després han estat enviats a Artós, on s'han reunit, de moment, sense incidents, més enllà de càntics contra el Barça, Catalunya i els Mossos d'Esquadra.

651x366 Els radicals del Lió es concentren a la Plaça d'Artós després de la mobilització en contra seva a Sants / ARA Els radicals del Lió es concentren a la Plaça d'Artós després de la mobilització en contra seva a Sants / ARA

Altres grups han estat identificats a la Plaça de Sants pels Mossos. Es tracta de grups radicals del Barça que buscaven ser a prop de la zona de la Plaça d'Osca, on estava prevista la concentració dels radicals francesos. Radicals del Barça van protagonitzar incidents en el partit d'anada, especialment al metro de Lió i dins del camp, tot i que en aquest cas, va ser barallant-se contra altres aficionats catalans.

Els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un dispositiu de seguretat ciutadana des d'aquest dimecres a primera hora del matí fins que s'acabi el partit. El desplegament policial comptarà amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana, tant pel que fa a les incidències que es puguin registrar al centre de la ciutat –derivades de conductes incíviques o violentes i que generen problemes de seguretat– com pel que fa a la regulació del trànsit al voltant de l’estadi.

651x366 Radicals del Barça, controlats pels Mossos / ARA Radicals del Barça, controlats pels Mossos / ARA

El dispositiu policial preveu diferents zones d’influència. Així, des del matí fins a primera hora de la tarda es focalitzarà a la zona de la Rambla, la plaça Reial i tot l'entorn de la plaça de Catalunya. L'objectiu és prevenir possibles incidents relacionats amb conductes incíviques o violentes. A la tarda el dispositiu se centrarà en les immediacions del Camp Nou, coincidint amb l’obertura de l'estadi i l’arribada dels aficionats dels dos equips, per mirar d'evitar possibles topades entre els grups radicals rivals.