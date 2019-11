Malson del Manchester City a Anfield contra un Liverpool indomable (3-1)

Darrerament, sortir amb el cap alt de l'estadi d'Anfield costa. En un partit decidit ja durant els primers minuts, el Liverpool ha golejat per 3-0 el Manchester City de Guardiola, deixant els vigents campions a 9 punts de la classificació. El somni dels reds de guanyar la Lliga per primer cop des de l'any 1990, s'acosta.

Jürgen Klopp ha aixecat un projecte que trenca el somni de tots els seus rivals, el darrer, un Manchester City que ha guanyat tot just un cop a l'estadi dels reds en els darrers 25 partits oficials. El partit, malgrat la data, ja era una final. El City, que l'any passat va guanyar la lliga sense fallar, ja portava dues derrotes. Perdre significava quedar quart a la classificació, a 9 punts d'un Liverpool que ho ha guanyat tot, exceptuant un empat a Old Trafford. I el Liverpool ha imposat la seva llei.

I ho ha fet amb polèmica només començar, ja que un atac del City on els homes de Guardiola han reclamat penal ha acabat amb una contra on Fabinho, amb un xut des de la frontal, ha fet el primer gol. El City, amb algunes baixes, ha intentat reaccionant portant el pes del partit, però en una pèrdua de pilota Salah ha acabat un contra amb un cop de cap creuat que ha superat Claudio Bravo. El porter xilè, titular per la lesió d'Ederson, no ha pogut fer res en un primer temps en què el City ho ha intentat de totes les maneres, però no ha aconseguit obrir la defensa liderada per Van Dijk.

A la segona part res ha canviat. Domini del City, amb contres letals dels locals. En una d'elles, Mané ha rematat de cap al segon pal el 3-0. Guardiola ha tret Agüero i ha donant minuts a Gabriel Jesús. Però ha estat Bernardo Silva qui ha aconseguit l'únic gol del City als 78 minuts (3-1). Guardiola ha protestat als 83 minuts unes mans molt clares d'Alexander-Arnold dins de l'àrea, però l'àrbitre del partit no les ha xiulat. El VAR, tampoc.