30 anys després el Liverpool celebra la lliga que tants cops havia somiat

Després de 30 anys esperant, el Liverpool per fi ha guanyat la lliga. 30 anys esperant en què l'equip red ha sigut capaç de regnar a Europa, però sempre veia com la lliga se li escapava. Per una relliscada, per un error, per un gol rival. Però, 30 anys després, el Liverpool ha guanyat la seva 19a lliga d'una manera inesperada: a la lliga dels estadis buits i la pandèmia, i gràcies al resultat del Chelsea - Manchester City. L'equip de Guardiola, vigent campió, ha punxat a Stamford Bridge i l'afició del Liverpool, que ahir havia golejat el Crystal Palace, ha pogut començar la festa.

Amb més de 20 punts de coixí sobre el City de Guardiola, el Liverpool ha entrat a la lliga per la porta gran, tot i l'aturada de més de dos mesos. Des de l'arribada de Jürgen Klopp, l'equip d'Anfield no ha deixat de millorar. El tècnic alemany ha connectat amb una afició exigent i ha entrat a formar part del panteó de grans tècnics del club, com Paisley, Fagan, Dalglish o Benítez. L'alemany, amb un estil elèctric, ha connectat amb una ciutat rebel on les graderies tenen veu i vot. Ha imposat un estil ofensiu, amb més transicions que possessions llargues. I ha fitxat amb encert jugadors clau per millorar, com Mané, Salah o Firmino. Aquesta temporada el Liverpool ha guanyat 28 dels 31 partits jugats, amb dos empats i una sola derrota. Un equip imparable. Després de guanyar la Champions l'any passat, ara l'afició volia la lliga. I ja la té.

651x366 Jürgen Klopp Jürgen Klopp

Curiosament en cinc anys Klopp havia guanyat la Champions, la Supercopa d'Europa i el Mundial de Clubs. Però encara no havia guanyat cap títol a Anglaterra i patia per superar el City de Guardiola o el Chelsea. Aquest any, però, el gran objectiu era la Lliga. I no han fallat.

L'últim cop que el Liverpool havia guanyat la lliga, la competició encara no es deia Premier. Unes banderes vermelles, les soviètiques, encara es podien veure als edificis de Moscou. Hi havia dues Alemanyes i Barcelona encara no era olímpica. I bona part de l'actual plantilla del Liverpool encara no havia nascut. Però aquests 30 anys s'han acabat i això alarma les autoritats. Avui serà difícil que la gent es quedi confinada a Liverpool. Tret que siguis aficionat de l'Everton, esclar.