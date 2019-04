La Lliga Iberdrola passa per l’RCDE Stadium

L’Espanyol pot ser jutge de la Lliga Iberdrola. La victòria del Barça contra el Madrid CFF (0-4) aquest dimecres va situar l’equip català al capdavant de la classificació, empatat a 75 punts amb l’Atlètic de Madrid. És un lideratge provisional, pel partit extra que ja han jugat les de Lluís Cortés, que les matalasseres no recuperaran fins dilluns.

No serà un partit qualsevol per a l’Atlètic: les madrilenyes visitaran l’RCDE Stadium a les 11 h, on les espera l’Espanyol més en forma de la temporada. Les periquites, salvades matemàticament des de fa una jornada, no només no tenen res a perdre sinó que afronten el duel amb la il·lusió d’estrenar l’estadi amb un gran resultat. Serà el primer partit que jugaran a l’estadi de Cornellà-El Prat des de la seva inauguració, una oportunitat històrica que recorda els inicis de l’equip femení del club, que va jugar a Sarrià els seus primers partits el 1971.

L’ARA ha reunit Rosa Pedrosa (1971-1982), Raquel Cabezón (1994-2008) i Inés Juan (al club des del 2014), tres generacions d’espanyolistes per recordar les seves diferents experiències futbolístiques.