La Lliga ajorna oficialment el Girona-Almeria

El Girona i l'Almeria ja tenen la confirmació oficial de la Lliga: les semifinals del play-off d'ascens a Primera s'ajornen, encara sense data definitiva. Tots dos equips s'havien d'enfrontar dijous a Montilivi i diumenge a terres andaluses, però la suspensió del Deportivo-Fuenlabrada ha deixat el desenllaç de la Segona Divisió incomplet. El conjunt madrileny, en cas d'empat, acabarà el campionat com a sisè classificat i per tant ocuparà un dels llocs que donen dret a lluitar per l'ascens a Primera.

En les pròximes hores, es comunicaran les noves dates, tot i que la Lliga treballa perquè els partits siguin el 2 i el 5 d'agost, un cop s'hagi disputat el Deportivo-Fuenlabrada, que podria jugar-se el 30 de juliol. La final del play-off seria els dies 8 i 11 d'agost.