La Lliga torna a passar pels modestos

“Aquest és el tipus de partits que s’han de guanyar”. Dues setmanes ha trigat Ernesto Valverde a tornar a la seva essència. L’entrenador del Barça viu obsessionat a cuidar els petits detalls, a assegurar els resultats i no perdonar punts. Cada jornada és imprescindible si l’objectiu és -com és- acabar sumant-ne més que qualsevol equip de la Lliga Santander. La temporada passada va remarcar el perill de relaxar-se contra els rivals petits. No cal exigir actitud al Santiago Bernabéu o al Wanda Metropolitano madrileny. Els altres, com el d’avui contra l’Osca (18.30 h, BeIN LaLiga), són partits poc glamurosos, amb equipacions que llueixen menys i horaris complicats per al gran públic. El Txingurri ha sigut futbolista i és conscient que costa mantenir l’autoexigència en aquests escenaris. Sentir-se superior abans de trepitjar la gespa és un error i pot arribar a ser la diferència entre el campió i el segon classificat. “Els futbolistes de l’Osca vindran aquí a jugar-se-la, n’estic segur. Hem d’anar amb compte perquè sabem com són aquests partits. Si pensem que el rival és assequible, anem malament”, explicava ahir Valverde, en la prèvia del partit.

Intenta centrar el seu equip i allunyar-lo de totes les polèmiques que campen per la Ciutat Esportiva Joan Gamper, que no són poques, i ben fresques: l’incident de trànsit de Gerard Piqué i les possibles conseqüències, la gestió de la recuperació de Carles Aleña o l’absència de Jordi Alba en la llista de Luis Enrique per a la selecció espanyola. L’entrenador manté la política de no trepitjar terrenys complicats. “És que no és una pregunta per a mi. El seleccionador fa la llista i agafa els jugadors que creu que estan millor. Ja veurem si Alba hi serà en un futur, o no. Haurà de treballar de valent. La decisió de Luis Enrique és absolutament respectable”, comentava.

Filosofia global

No tot són males notícies. L’ex de l’Athletic Club va celebrar efusivament el final del mercat de fitxatges. “Som els que som. Nosaltres haurem de tirar endavant la temporada. Ara ens podem centrar únicament en el joc. I òbviament estic content amb l’equip i amb Rafinha. Volia que es quedés”, deia. Segurament els rumors d’una sortida van fer que el treball d’aquesta setmana del brasiler no fos al 100%. Per això es va quedar fora de la convocatòria per al partit d’Osca, com Thomas Vermaelen. Un punt més de la filosofia preventiva de Valverde: només juguen els futbolistes que estan endollats. El discurs del preparador culer guanya credibilitat quan també l’utilitza per a la Lliga de Campions. Paraules majors.

És l’estratègia -sincera o no- de posar al mateix nivell l’Osca i el Tottenham. “Hem d’estar molt preparats des de l’inici. Hem d’entendre que tots els punts en joc són importants. Serà un grup molt exigent. No podem descartar cap partit, ni pensar que alguna jornada serà més assequible. Quan ens exigim sempre responem”, va comentar, fent referència al grup continental del Barça. Si els blaugranes competeixen al màxim, són un dels equips més complets de l’àmbit internacional. Sempre que la defensa en transició estigui a l’altura de la pólvora ofensiva de Leo Messi i companyia. A mig gas, el Barça es transforma en un grup que especula. És la versió de Roma, la dolenta. S’assemblaria a la de l’Atlètic de Madrid que va caure ahir 2-0 a l’estadi del Celta. Els matalassers van ser una caricatura del Supercampió d’Europa que va batre 4-2 el Reial Madrid. “És dur, perquè teníem l’esperança de fer el punt i a part del calendari amb els tres punts, però no ha pogut ser”, va dir a peu de gespa Saúl Ñíguez. Julen Lopetegui tampoc és amic de les relliscades. L’exseleccionador espanyol s’ha de guanyar el marge d’error al Santiago Bernabéu. Encara no el té, i si el vol, primer ha d’acumular moltes victòries. Per això no pot permetre’s el luxe de fer moltes rotacions i pensar en la primera jornada de la Lliga de Campions. El triomf d’ahir contra el Leganés (4-1) fa que els blancs hagin fet el ple de 9 punts en les primeres jornades. El Barça ha de seguir la seva estela.