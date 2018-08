Lorenzo segueix en forma i desafia Marc Márquez

Jorge Lorenzo (Ducati) somia fer-la grossa. El pilot mallorquí, després d’un començament de temporada horrible en què va caure al fons de la classificació general del mundial de MotoGP, ha guanyat tres de les últimes sis curses i viu un moment dolç gràcies, també, a la bona feina del seu equip. Pujant de mica en mica a la general, Lorenzo ja és tercer i al Gran Premi de la Gran Bretanya, a Silverstone, sortirà des de la ‘pole position’ després de sobreposar-se a una caiguda en els entrenaments lliures. De fet, a la classificació general Lorenzo podria superar Rossi, que ara mateix és segon, i, de passada, posar pressió a un Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) tan regular que encara lidera el Mundial amb certa comoditat (suma 201 punts, més que els 142 de Rossi i els 130 de Lorenzo). Però el català veu Lorenzo guanya punts precisament en un circuit on normalment el català no gaudeix. Márquez, que sortirà des de la cinquena posició, ha guanyat un sol cop a Silverstone, un circuit amb deu revolts a la dreta i vuit a l’esquerra, un traçat que no acaba de satisfer-lo.

Pitjor ho va fer Valentino Rossi, a qui li va fallar l’estratègia en una jornada marcada per la pluja. Rossi va tornar a la pista després de canviar neumàtics sense temps material per poder fer una volta ràpida i sortirà des de la dotzena posició. L’italià no va ser l’únic afectat per la pluja, que va provocar moltes caigudes. Inicialment, als entrenaments van manar Cal Crutchlow, que acaba de renovar, i el francès Johann Zarco, dos pilots que solen moure's bé sobre la pista mullada. Però els pilots oficials de Ducati, Andrea Dovizioso i Jorge Lorenzo, van acabar imposant la seva llei. Després de canviar neumàtics, es van fer amb les primeres posicions de la classificació, en què Lorenzo va superar per poc Andrea Dovizioso.

La pluja, protagonista

Johann Zarco sortirà des de la tercera posició en una cursa que podria tornar a tenir la pluja com a protagonista. I les Ducati, controlant la primera línia de sortida, acostumen a rodar bé en aquestes condicions. “No ha sigut gens fàcil, amb tants canvis, però sabem que som en la bona direcció”, deia satisfet Lorenzo després de fer-se amb la ‘pole’ just per davant del seu company d’equip. Va ser una sessió d’entrenaments oficials complicada, ja que els pilots encara tenien per davant unes voltes dels entrenaments lliures per acabar de posar a punt les seves motos quan la pluja va provocar el canvi de plans de tothom. Les condicions de la pista van ser caòtiques, amb caigudes com la d'Alex Rins (Suzuki GSX RR), que va perdre el control de la moto. També van rodar per terra Aleix Espargaró, Danilo Petrucci, Franco Morbidelli i el mateix Lorenzo. Però el mallorquí no es va fer mal i va poder fer-se amb la 'pole'.

Greu accident de Rabat

La caiguda més greu va ser la que va afectar Tito Rabat, que va haver de ser atès a la mateixa pista per l’equip mèdic d’intervenció immediata després d’impactar contra la moto de Morbidelli. El català va rebre un fort cop a la tíbia i al peroné de la cama dreta, però en cap moment va perdre el coneixement. Finalment va ser traslladat amb helicòpter a l’hospital.