Luis Enrique: "Sergio Ramos és un escollit"

Luis Enrique debutarà com a seleccionador espanyol a Wembley, en el primer partit d'Espanya a la Lliga de Nacions. El partit contra Anglaterra a Wembley (20.45 h (La1) servirà per veure com s'adapten als jugadors a les idees del tècnic asturià, qui no ha volgut explicar quin equip jugarà ja que "al rival no li vull donar ni aigua, cap pista".

Luis Enrique però, ha explicat que ha decidit l'equip i que no ha dubtat a l'hora d'escollir el porter, tot i que no ha dit qui serà, després de les crítiques rebudes per David De Gea al darrer mundial.

El seleccionador ha dit que "aquesta ha estat una setmana espectacular, no m'ho podia esperar. No tinc dubtes de l'onze de demà, però sí que m'han sorprès coses que he vist, però en positiu. No recordo una setmana com a entrenador en la qual hagi vist tanta actitud. Jugarem l'atac, volem tenir la pilota".

Ramos: "La premsa m'ha volgut enfrontar amb Luis Enrique".

Luis Enrique ha defensat Sergio Ramos, dient del capità del Madrid que "quan el veus competir saps que és un escollit. Ja ho sabia. És un gran líder en qualsevol situació, una persona que arrossega dins i fora. Estic encantat i espero que estigui molt de temps amb nosaltres".

L'andalús de la seva part, ha explicat que "no ens coneixíem personalment més enllà d'algun partit. La primera experiència ha estat positiva al marge de les especulacions que han pogut existir. Tenim caràcter i per sobre de qualsevol cosa ens uneix l'objectiu de liderar a aquesta selecció i de portar a aquesta selecció al més alt com més aviat millor. Certa part de la premsa ens ha intentat enfrontar ja que som dues persones amb molts caràcter, però tel mateix objectiu".

Preguntat per la premsa anglesa per la lesió de Salah a la darrera final de la Champions, Ramos ha dit que "mai he intentat fer mal a cap company de professió".