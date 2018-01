Luis Suárez: "Vaig plorar quan el Barça em va dir que em fitxaria tot i la mossegada"

Gerard Piqué ha presentat la segona de les entrevistes que el central blaugrana ha realitzat per al ' The Players Tribune'. El protagonista d'aquesta segona entrega ha estat el davanter uruguaià Luis Suárez. En la conversa, el 'charrúa' ha parlat de la seva trajectòria amb la selecció. El de Salto no ha defugit comentar l'acció de la seva mossegada al central italià Chiellini al Mundial del 2016 i els seus possibles efectes en el seu fitxatge pel Barça que s'estava negociant aquell mateix estiu: "Vaig plorar quan el Barça em va dir que em fitxaria tot i la mossegada", ha reconegut.

Suárez també s'ha mostrat convençut que el Barça s'endurà algun títol aquesta temporada.