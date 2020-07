El Reial Madrid, a punt per encarrilar la Lliga davant el Getafe

El Reial Madrid rep aquest dijous el Getafe (22 h, Movistar+ LaLiga) en el partit corresponent a la jornada 33 de la Lliga Santander. Després de l’ensopegada del Barça davant l’Atlètic de Madrid, els blancs poden donar un pas mes cap el títol.

L’ajustada victòria a l’RCD Stadium contra l’Espanyol (0-1) va certificar que el Madrid no vol deixar escapar aquesta Lliga. Una genialitat de Karim Benzema va ser suficient per doblegar un conjunt perico virtualment descendit. L’assistència d’esperó del francès a Casemiro és la clara mostra que aquest equip va sobrat. Va dominar el partit del principi fins al final, i en una de les poques ocasions que va generar no va fallar.

Una victòria contra el Getafe suposaria un punt d’inflexió en la lluita pel campionat. L’equip de José Bordalás és expert en aquests contextos en el qual no és favorit. La tornada de la Lliga no se li havia posat gens bé als madrilenys. A la derrota inicial a Granada (2-1) s’hi van sumar dos empats consecutius a casa davant Espanyol (0-0), Eibar (1-1) i un últim a Valladolid (1-1). Però el triomf contra la Reial Societat (2-1), amb gols de Jaime Mata i Jorge Molina, els ha permès frenar la mala dinàmica dels últims partits i consolidar-se de nou en posicions europees.

Zidane segueix sense poder comptar amb Lucas i Jovic, mentre que manté el dubte de Nacho. A excepció dels tres, el tècnic francès pot comptar amb tots els seus efectius de cara a un duel decisiu. Hazard sembla haver-se recuperat de la contusió al turmell. El Madrid repetiria un onze similar al que va guanyar l’Espanyol. Courtois a la porteria; defensa de quatre per Carvajal, Ramos, Varane i Marcelo; un mig del camp amb Casemiro, Kroos i Valverde o bé Modric, i en atac, Vinícius, Benzema i Hazard. Si el belga no es troba al cent per cent en el seu lloc podria entrar-hi Rodrygo.

Per la seva part, Bordalás té la baixa del lesionat Cabaco, a més dels brasilers Kennedy i Deyverson, que han finalitzat la seva vinculació al club. El tècnic alacantí disposarà del seu onze de gala i el dubte és saber si apostarà per doblar els laterals com fa habitualment. Soria seria sota pals; Damián, Djené, Etxeita i Olivera, a la defensa; un quatrivot al mig amb Maksimovic i Arambarri al doble pivot, i Etebo i Cucurella –ja en propietat del Getafe– als interiors, i Mata i Molina a la davantera.

El Reial Madrid és líder amb 71 punts i si aconsegueix la victòria avantatjaria el Barça a la classificació en quatre punts, mentre que el Getafe és cinquè amb 52 punts, sis per sobre del València i cinc per sota de la Lliga de Campions, que marca el Sevilla.