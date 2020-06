Prova de foc per al Reial Madrid davant el València

El Reial Madrid rep aquest dijous el València (22 h, Movistar+ LaLiga) en el partit corresponent a la jornada 29 de la Lliga Santander. La victòria del Barça davant del Leganés obliga els blancs a no fallar si volen mantenir el pols pel liderat.

Després d’un retorn agredolç davant l’Eibar (3-1), en què es va veure un equip amb dues cares, el Madrid afronta el duel amb certs dubtes. La primera part va exhibir bon joc i va castigar el conjunt armer amb gols de Toni Kroos, Sergio Ramos i Marcelo. Però a la segona es va relaxar i Bigas va retallar diferències per als bascos. A partir d’aquell moment el domini blanc va desaparèixer i les ocasions van ser del rival, tot i que sense encert. Zinedine Zidane, que celebrava el seu partit número 200 com a tècnic madridista, va esbroncar els seus al vestuari per la mala segona meitat.

La nota positiva va ser la reaparició d’Eden Hazard, que va signar una actuació espectacular amb assistència inclosa. Al belga se’l torna a veure fresc i desequilibrant, i arriba en un bon moment de forma al tram decisiu de la temporada. La nota negativa, com de costum, Gareth Bale, que va disputar els últims 30 minuts i, a més d’estar desaparegut sobre la gespa, es va retirar amb molèsties. La relació entre el davanter gal·lès i Zidane està cada cop més trencada i no sembla que pugui tenir solució.

Sense marge d’error, reben un València que arriba també al compromís amb dubtes. L’empat in extremis al derbi davant el Llevant (1-1) ha deixat a la ciutat del Túria la sensació d’haver perdut una gran oportunitat per fer un salt a la taula. Rodrigo va avançar els valencianistes al minut 89, però quan Mestalla ja celebrava el triomf dels seus un penal clamorós de Diakhaby va permetre Melero empatar per als granotes des dels onze metres en l’últim sospir. Els problemes defensius dels d’Albert Celades porten tota la temporada minvant el rendiment d’un equip que encara pot somiar amb classificar-se per la Lliga de Campions tot i haver viscut un any d'alts i baixos.

Zidane va apostar en l'últim partit pel seu onze de gala a excepció de Rodrygo, que va ser la sorpresa. El francès podria fer rotacions a la defensa i el mig del camp. Courtois estarà segur sota pals i l’eix de la defensa serà per a la parella formada per Varane i Ramos. Als laterals, Carvajal ocuparà el carril dret, mentre que a l’esquerra Mendy podria donar l’alternativa a Marcelo, que va acabar amb problemes físics. Casemiro i Kroos tenen el lloc assegurat, però en el lloc de Modric podria entrar Valverde com és habitual, que donaria descans al croat. En atac podria actuar Isco com a mitjapunta, mentre que les dues places restants seran per a Benzema i Hazard.

Per la seva banda, Celades segueix sense poder comptar amb Garay i Piccini, i Paulista és dubte per molèsties físiques. La defensa segueix portant maldecaps al tècnic andorrà, que haurà de trobar una solució d’última hora. Cillessen defensarà la porteria i els laterals seran per a Wass i Gayà, però el dubte estarà a la zona central. Diakhaby i Paulista haurien de ser els titulars a priori, però el mal rendiment del francès, unit a la bona actuació del jove Guillamón, podria alterar els plans. Al mig del camp, Kondogbia o bé Coquelin acompanyaran Parejo, mentre que Ferran i Guedes són els principals candidats a ocupar les bandes. I a la davantera, Maxi o Gameiro acompanyaran Rodrigo.

Reial Madrid i València es juguen tres punts vitals per a les seves aspiracions. Els blancs són segons amb 59 punts, i en cas d'aconseguir la victòria se situarien novament a dos punts del Barça, mentre que els valencianistes són setens amb 43 punts, a quatre de la Lliga de Campions.