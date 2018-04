El Madrid es classifica per semifinals amb un penal polèmic a l'últim minut (1-3)

El Reial Madrid s'ha classificat per a les semifinals de la Champions gràcies a un gol de penal en el temps de descompte. La Juve havia aconseguit igualar el 0-3 del partit d'anada i estava a un pas de forçar la pròrroga, però en la darrera acció, l'àrbitre ha castigat una caiguda de Lucas a l'interior de l'àrea.

De res han servit les protestes dels jugadors del Juventus, que s'han menjat literalment l'àrbitre. I fins i tot el porter Buffon ha estat expulsat amb vermella directa. El penal l'ha xutat finalment Cristiano Ronaldo, que no ha perdonat, donant per acabat el partit i celebrant-ho, com és habitual en ell, traient-se la samarreta.

L'equip italià ha tingut un últim atac que no ha pogut aprofitar. I el partit ha acabat amb els jugadors del Juventus, novament, encerclant l'àrbitre, a qui han hagut d'acompanyar cap al túnel de vestidors.

El partit s'ha decidit finalment en una jugada molt polèmica, perquè Lucas ha caigut a l'àrea però en l'acció Benatia, que venia per darrera, li havia pispat la pilota.

Un partit inesperat

Tot i jugar a casa i tenir un avantatge còmode, l'equip de Zinedine Zidane ha vorejat el precipici. Contra tot pronòstic, l'equip italià ha igualat l'eliminatòria i els blancs, que ja celebraven la classificació abans de jugar el partit, han hagut d'activar-se de cop per evitar caure abans d'hora.

I això que el Madrid estava escarmentat pel que li havia passat al Barça a Roma i l'entrenador, Zinedine Zidane, ha alineat l’onze de gala, amb l’excepció de Jesús Vallejo, que entrava a l’equip per fer parella amb Varane i cobrir les baixes de Sergio Ramos i Nacho Fernández al centre de la defensa. Mentre que al davant, novament, donava minuts a Bale per davant de Karim Benzema.

Tot semblava preparat per un passeig madridista però el primer a colpejar ha estat la Juve, que ha marcat a la primera acció, amb un cop de cap de Mandzukic. El Madrid ha quedat una mica grogui tot i que ha reaccionat força bé i fins i tot hagués pogut empatar, per mitjà d'Isco, però el seu gol ha estat anul·lat (correctament) per fora de joc.

Passaven els minuts, la Juve se sentia còmoda i, novament en un cop de cap, Mandzukic ha fet el segon que posava la por al cos al madridisme. Amb 0-2 s'arribava al descans. En aquell moment, els blancs seguien tenint avantatge però el marcador pesava i el Madrid no atacava amb comoditat. I en una acció aïllada, Matuidi ha aprofitat un error del porter Keylor per marcar a plaer el tercer gol.

Els equips estaven cansats, sobretot el Juventus, que només havia fet un canvi a la primera part per la lesió de Mattia De Sciglio. El Madrid ha atacat, tot i que amb una mica de timidesa, prioritzant no encaixar cap gol. I quan el partit semblava condemnat a la pròrroga, al minut 92 i mig (en una segona part on tan sols hi ha hagut un canvi i cap lesió), ha arribat el penal que acabaria desencadenant la polèmica i classificant els blancs que, amb l'asterisc de l'actuació arbitral, ha arribat per vuitena vegada consecutiva a semifinals.