El Madrid no falla contra un Getafe amb deu homes (3-1)

El Reial Madrid no ha fallat en el derbi madrileny contra el Getafe (3-1), en un partit que se li ha posat molt de cara gràcies a dos gols a la primera meitat i a l'expulsió de Remy per doble groga, al minut 47.

Els blancs s'han avançat amb una diana de Gareth Bale (24') i ha deixat el partit gairebé sentenciat amb un gol de Cristiano Ronaldo, just abans del descans (44'). A la represa s'han acumulat els problemes per al Getafe, que ha perdut Remy per doble groga (47').

Tot i així, el Geta ha estat protagonista i ha buscat amb insistència la porteria de Keylor Navas. Finalment, han pogut retallar distàncies amb un penal de Nacho sobre Jorge Molina que ha transformat Portillo (65'). Tanmateix, Cristiano, a qui pocs minuts abans li havien anul·lat un gol, ha fet el 3-1 definitiu amb un cop de cap (78').

L'equip de Zidane ha fet els deures i ja es pot centrar en la Champions, que jugarà dimarts contra el PSG amb 3-1 d'avantatge del partit d'anada. Un duel on hi podrà ser Marcelo, ja recuperat de la lesió i que ha tingut minuts contra el Getafe.