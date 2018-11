El Reial Madrid va oferir 214 milions per Mbappé, segons 'Football Leaks'

260x366 Nasser al-Khelaifi i Kylian Mbappé durant la presentació del davanter francès al Parc dels Prínceps. / CHRISTOPHE SIMON / AFP Nasser al-Khelaifi i Kylian Mbappé durant la presentació del davanter francès al Parc dels Prínceps. / CHRISTOPHE SIMON / AFP

Els documents publicats aquest dimecres per 'Der Spiegel' sobre 'Football Leaks' apunten directament al Reial Madrid, al Mònaco, a Jorge Mendes i a Kylian Mbappé. D'acord amb aquestes informacions, el club blanc va posar sobre la taula 214 milions d'euros per fer-se amb els serveis del futbolista francès. Una operació que havia inflat prèviament l'agent Jorge Mendes, qui va cobrar com a recompensa una sucosa comissió de 9 milions d'euros. Finalment, el futbolista no va jugar al Madrid sinó al PSG, club que va igualar l'oferta provinent de la capital espanyola.

Tot comença amb el desig del Mònaco per fer calaix amb el jove davanter. Segons els documents publicats, el club del principat va fer servir l'agent Jorge Mendes -que tenia una relació molt estreta amb Florentino Pérez, president del Madrid- per inflar el preu de l'operació. Les xifres van arribar fins als 180 milions d'euros, als quals cal sumar 34 milions més en concepte d'impostos que havia d'abonar el Reial Madrid. En total, 214 milions.

L'acord entre clubs era total, però a l'hora de la veritat el futbolista es va decantar per anar a jugar al París Saint-Germain, que va acabar igualant l'oferta amb una fórmula de cessió per un any amb obligació de compra posterior. D'aquesta manera, Mbappé va acabar al PSG, el primer any com a cedit, i després a canvi de 145 milions fixos més 35 de variables en cas de prorrogar el seu contracte.

Inicialment, se sospitava que aquesta fórmula era per evitar que el PSG infringís el 'fair play' financer de la UEFA, el mateix estiu que havia fitxat Neymar per 222 milions. En realitat, segons 'Football Leaks', el club de París volia evitar així pagar un impost a la hisenda francesa.

Encara que Mbappé no acabés al Madrid, Jorge Mendes va exigir al Mònaco cobrar els 9 milions d'euros que li havien promès.

La documentació publicada també desvela detalls del contracte de Mbappé, i algunes peticions que van ser rebutjades pel club propietari de Qatar.

El contracte d'Mbappé

Mbappé va acordar cobrar 10 milions d'euros de mitjana per temporada durant cinc anys, el mateix sou que li prometia el Madrid, però va demanar que el seu salari fos el més alt de la plantilla en cas de ser designat Pilota d'Or.

El PSG va rebutjar aquesta condició que hagués portat a l'atacant francès a superar els 30 milions d'euros per temporada que cobra Neymar. Finalment, van acordar una prima de 500.000 euros lliures d'impostos en cas que guanyés el trofeu.

El club tampoc va acceptar la indemnització exigida per Mbappé en cas que el PSG fos exclòs de la Champions pel desequilibri dels seus comptes, ni les 50 hores anuals en avió privat que va demanar el davanter.

En canvi, sí que es va comprometre a pagar-li 30.000 euros anuals d'ajuda al lloguer i per a la contractació d'un majordom, un xofer i un escorta.