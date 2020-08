La Marató de Barcelona, suspesa definitivament

Tot i els esforços de l'organització i de l'Ajuntament de Barcelona, la Marató de Barcelona no es podrà disputar aquest 2020. La prova havia de tenir lloc el 15 de març, però es va haver d'ajornar amb l'esperança que la situació sanitària millorés per poder-la celebrar garantint la seguretat dels participants i de la prova. L'organització, conjuntament amb l'Ajuntament, van triar el 25 d'octubre per disputar la cursa pels carrers de la capital catalana, però amb la inestabilitat i el gran nombre de rebrots per coronavirus, no es pot garantir la seguretat de la prova i les restriccions internacionals fan impossible que els atletes puguin assegurar la seva participació.

Tots els inscrits a la Marató 2020 tindran tres opcions disponibles per a la gestió del seu dorsal: canviar la inscripció i tenir de regal la Mitja 2021, la devolució del 75% del cost i la resta fer una donació o la devolució del 100% de l'import de la inscripció.

La Marató de Barcelona se suma així a altres grans maratons del món com la de Berlín o Nova York que no tindran edició d'enguany.

La Marató del 2021, en el punt de mira

Ara, però, tots els esforços se centren en l'edició de l'any que ve, que també canviarà de data i es disputarà el 7 novembre del 2021. La Mitja Marató de Barcelona 2021 ha hagut de reubicar-se en el calendari i se celebrarà el 17 d'octubre del 2021.