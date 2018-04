Marc Márquez es passa de la ratlla a l'Argentina

Tot just ha sigut la segona cursa de la temporada però ja es pot assegurar, sense risc d'equivocar-se gaire, que serà la més polèmica i surrealista de tota la temporada. Perquè és difícil que passin més coses en un Gran Premi. Ha guanyat Cal Crutchlow i Àlex Rins ha pujat al podi. Però tothom recordarà el que ha passat abans de donar-se la sortida i, sobretot, l'actuació de Marc Márquez, que ha merescut fins a tres penalitzacions.

I és que la carrera ja ha sigut polèmica abans fins i tot de començar. S'ha declarat en mullat i els pilots han sortit amb gomes de pluja a la pista. Tots? No! Jack Miller se l'ha jugada i ha decidit sortir amb els neumàtics llisos, perquè sabia que la pista s'eixugaria aviat. Els altres, en veure-ho, han decidit plantar-se i entrar tots al box per canviar les rodes. I Miller s'ha quedat sol a la graella.

Segons el reglament, els pilots que han actuat així havien de començar la carrera des del 'pit lane'. Però en una decisió inversemblant, Direcció de Cursa ha optat per penalitzar-los a tots amb 25 posicions. És a dir, que Miller s'ha quedat sol en primera posició de la graella i els altres han pres la sortida uns quants metres per darrere. Una imatge, aquesta, que perjudicava clarament el pilot australià.

Però no el xou s'ha acabat aquí. Quan, després de tot l'enrenou, la cursa estava a punt de començar, a Marc Márquez se li ha calat la moto just abans de donar-se la sortida. I el pilot l'ha arrencada com ha pogut a la graella de sortida i s'ha tornat a situar al seu lloc, primer avançant-se i després conduint en sentit contrari. El de Cervera hauria de complir una penalització. Aleshores, però, encara no n'era conscient.

Finalment s'apagaven els semàfors amb més d'un quart d'hora de retard. A Miller l'avantatge li ha durat poc, perquè de seguida l'ha caçat Márquez. Però quan ja era primer, al vigent campió li han dit que havia de complir un 'ride through', un pas a baixa velocitat per davant dels boxs. Amb això es quedava sense opcions de victòria, tot i que podia seguir en cursa.

Márquez s'ha afanyat a complir la penalització, i ha tornat a la pista en 19a posició i obligat a remuntar. El cap de files d'Honda ha conduït amb el ganivet entre les dents i ha estat a punt de fer caure Aleix Espargaró, el primer pilot que s'ha trobat, després d'una maniobra antiesportiva en què l'ha arribat a tocar. Direcció de Cursa l'ha penalitzat, per segona vegada, ara havent de cedir una posició.

Dues penalitzacions més

En resum, a falta de 17 voltes començava la seva remuntada, que l'ha portat finalment fins a la la cinquena posició. Tot i que aquesta posició ha acabat sent estèril, perquè en aquesta remuntada ha protagonitzat un altre incident: un avançament al límit a Valentino Rossi, colpejant altra vegada el rival amb la moto i fent-lo sortir de la pista. L'italià ha caigut tot i que ha tornat a cursa i ha pogut acabar la prova.

540x306 Valentino Rossi ha caigut després que Marc Márquez xoqués amb la seva moto / MOTOGP Valentino Rossi ha caigut després que Marc Márquez xoqués amb la seva moto / MOTOGP

Márquez s'ha disculpat just després de l'acció i ha volgut anar al box de Rossi per tornar-se a disculpar, però els mecànics no l'han deixat entrar. "Ara no vinguis aquí", li deien. Direcció de Cursa ha aplicat a Márquez la tercera penalització del dia, de 30 segons –l'equivalent a un altre 'ride through' que ja no podia fer perquè s'acabava la carrera–. En resum, a la classificació oficial Márquez ha quedat fora dels punts, divuitè.

De la resta de la cursa ha destacat el coratge de Miller, que al final s'ha hagut de conformar amb la quarta posició final, després de perdre el duel amb Cruchlow, Zarco i Rins. Aquest ha sigut l'ordre final del podi, que ha tancat un Rins que s'havia arribat a situar líder però que ha comès un error i ha acabat caient a la tercera posició.