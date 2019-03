Marcel Hirscher s'acomiada d'Andorra insinuant que anunciarà la retirada

Marcel Hirscher començava la temporada d'esquí mostrant-se enigmàtic sobre el seu futur. L'austríac, campió de tot, acabava de ser pare i donava a entendre que potser arribava l'hora de plegar. Quedava, però, tota la temporada al davant. Un curs farcit d'èxits, on ha revalidat el Gran Globus de Cristall i els Globus en les modalitats de gegant i eslàlom, i ha igualat així els 20 trofeus de Lindsey Vonn, la nord-americana que, precisament, ha penjat els esquís fa tot just unes setmanes.

Ara, complerts els 30 anys i un cop disputades les finals de la Copa del Món a Andorra, a Hirscher li toca moure peça. L'austríac manté el silenci, però en casos com aquest allargar la incògnita acostuma a ser sinònim de plegar veles. Hirscher ha dit que parlarà d'aquí quinze dies. A Soldeu - El Tarter quasi tothom dona per fet que s'acomiadarà.

L'austríac va reconèixer que no arribava al Principat al cent per cent de forma. Des del punt de vista de la competició no li calia, perquè ja s'havia assegurat tots els títols uns dies abans. Ara bé, els espectadors van trobar a faltar la versió més competitiva del que està considerat el millor esquiador de tots els temps. Dissabte, al gegant, va haver-se de conformar amb la sisena posició final. I aquest diumenge, en l'última prova del curs, tan sols ha pogut ser catorzè.

L'eslàlom masculí ha posat punt final als cinc dies de competició a Andorra, on, en categoria femenina, Mikaela Shiffrin ha tancat uns minuts abans una temporada perfecta guanyant el gegant i assegurant-se el Globus de Cristall de l'especialitat.

Triomf per a Clément Noël

Descartat Hirscher per a la victòria, la competició l'ha guanyada el francès Clément Noël. Les temperatures primaverals han castigat la pista, que a la segona baixada, a mesura que anaven passant els esquiadors, cada cop estava més lenta. Tant és així que el millor temps de la segona mànega ha sigut per al croat Istok Rodes (52.74), que ha baixat segon. En canvi, el vencedor ha completat el recorregut amb 54.75.

Però Noël tenia un marge més que notable de la primera passada, gairebé un segon. Ha sigut això el que li ha permès aconseguir la medalla d'or, tot i una petita errada que l'ha fet perdre quasi tot l'avantatge. Al final ha superat l'austríac Manuel Feller per només 18 centèsimes. El podi l'ha completat el suïs Daniel Yule.