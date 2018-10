Dovizioso sortirà primer amb el repte de posposar la festa de Márquez a Motegi

L'italià Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) sembla disposat a posposar la festa de Marc Márquez. L'italià ha aconseguit la 'pole position' als entrenaments oficials del Gran Premi del Japó, al 'twin ring' de Motegi, i podria deixar Márquez sense festa grossa a casa del seu equip, Honda. El català busca el setè títol mundial, el cinquè en la categoria de MotoGP, però sortirà des de la sisena posició. "Vull intentar aconseguir el títol demà, però he de guanyar la cursa perquè Dovizioso anirà guanyar; intentarem evitar-ho però tenim la tranquil·litat que queden quatre carreres. M'estic trobant bastant bé, sobretot en ritme, després dels quarts lliures, que són els que et guien una miqueta.

L'italià posa bastons a les rodes al somni de Márquez (Repsol Honda RC 213 V) de proclamar-se matemàticament campió del món de MotoGP a Motegi, tot i que el pilot de Cervera va aconseguir ser el més ràpid en la quarta sessió dels entrenaments lliures, en la qual també va protagonitzar una altra caiguda, l'enèsima de la temporada. Márquez ja ha anat per terra 18 cops, però sempre s'aixeca i rendeix. Márquez va caure en perdre completament el control del pneumàtic davanter, quan anava a uns 125 quilòmetres per hora, però no es va fer mal. Márquez, però, va haver de tornar al taller en una moto d'assistència.

Marc Márquez i Dani Pedrosa, els dos pilots de Repsol Honda, han sigut els primers a saltar a pista, encara que el líder inicial ha sigut l'italià Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1). Després d'una primera volta ràpida fallida, en el seu tercer tir Marc Márquez ha aconseguit un bon temps d'1:45.182, que ràpidament han millorat Andrea Iannone (Suzuki GSX RR), Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP18) i el britànic Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).

En una jornada en què diversos pilots han lluitat pel millor temps, Andrea Dovizioso ha ofert la seva millor versió aconseguint la primera posició amb un registre d'1:44.590 que ningú ha superat, mentre que Marc Márquez, amb una sola moto, ha acabat sisè superat per l'italià, Johann Zarco, Jack Miller, Cal Crutchlow i Andrea Iannone.

Marc Márquez, per ser campió, només necessita sumar dos punts menys que Andrea Dovizioso, segon classificat. Si queda per davant de l'italià serà campió.

'Pole' de Bagnaia i Gabriel Rodrigo

En Moto2, l'italià Francesco Bagnaia (Kalex) ha donat una lliçó de líder en conquistar la 'pole'. Després d'ell han quedat el francès Fabio Quartararo (Speed Up) i Iker Lecuona (KTM), amb Àlex Márquez (Kalex) a la sisena plaça a pesar que ahir va patir una caiguda que li va produir una fissura a l'espatlla dreta.

I ja en Moto3, el millor temps ha sigut per a l'argentí resident a Barcelona Gabriel Rodrigo (KTM), que ha aprofitat la trajectòria que marcava davant seu la moto de Jorge Martín (Honda), líder del mundial, per superar-lo.