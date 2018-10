Márquez, un campió autèntic convertit en marca global

Marc Márquez, sempre disposat a oferir la millor versió en escenaris adversos, sovint no brilla a Motegi, el circuit on els treballadors, els directius i els aficionats d’Honda juguen a casa i omplen les graderies i les zones VIP. Motegi no és l’escenari que s’adapta millor a la conducció d’un Márquez disposat a anar sempre al límit -als entrenaments oficials va patir la 18a caiguda de la temporada-, però el pilot de Cervera és especialista a expulsar la lògica dels circuits. Aquesta matinada Márquez buscarà el seu cinquè Mundial de Moto GP a casa, tot i que necessita acabar per davant d’Andrea Dovisiozo, o perdre només dos punts respecte a l’italià. I Dovizioso surt primer, mentre que Márquez començarà des de la sisena posició.

El twin ring de Motegi és l’escenari ideal per confirmar que Márquez no té rival en un Mundial de Moto GP que de mica en mica s’acomiada de Valentino Rossi, convertit en un veterà competitiu però sense opcions de saltar al calaix més alt dels podis. Un Mundial en què, malgrat donar-ho tot, Jorge Lorenzo, absent a Motegi, tampoc pot seguir el ritme d’un Márquez llest per convertir-se en el pilot més ben pagat del circuit, ja que en les últimes temporades, tot i convertir el triomf en una rutina, Márquez cobrava menys que Rossi i Lorenzo, de fet. El món del motor sempre ha estat molt hermètic amb les xifres, però el pilot de Cervera estaria guanyant, entre sous i patrocinis, uns 13 milions anuals, una xifra que no deixa de pujar cada temporada gràcies als contractes amb marques com Pull&Bear, Danone, Estrella Galicia, Allianz Seguros, Shoei i, per descomptat, Honda. Segons va explicar Tetsuhiro Kuwata, director de la secció de curses d’Honda, “Márquez és, per sobre de tot, un campió, però la seva imatge cada cop és més forta, transmet ser un jove pròxim i positiu”. Segons un estudi de l’última temporada de la companyia Personality Media, Valentino Rossi encara ingressava 1.600.000 euros mensuals l’última temporada, per davant dels 1.250.000 de Jorge Lorenzo i el mateix Marc Márquez, amb una xifra superior al milió d’euros ingressats mensualment. La pròxima temporada Márquez ja passaria per davant de Lorenzo i s’acostaria a un Rossi que ja no guanya però que segueix gaudint dels beneficis per haver estat dels pioners a crear una marca global al voltant de la seva imatge. En aquest aspecte, l’italià encara va per davant d’un Márquez que, a diferència d’altres pilots, no ha traslladat el seu domicili a Andorra per pagar menys impostos.

“Vull intentar aconseguir el títol a Motegi, però he de guanyar la cursa perquè Dovizioso sortirà fort per guanyar la cursa. Intentarem evitar-ho, però tenim la tranquil·litat que queden quatre carreres. M’estic trobant bastant bé, sobretot en ritme, després dels quarts lliures, que són els que et guien una miqueta”, va dir ahir un pilot que sap que difícilment deixarà de guanyar un nou títol. Marc Márquez, per ser campió, només necessita sumar dos punts menys que Andrea Dovizioso, segon classificat. Si queda per davant de l’italià, serà campió.