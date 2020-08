Marc Márquez es perdrà gairebé tota la temporada de MotoGP

El campió del món de Moto GP Marc Márquez, després de consultar amb diferents especialistes l'abast de la fractura a l'húmer del braç dret que va patir el passat 19 de juliol durant el Gran Premi d'Espanya, han decidit modificar el pla previst de recuperació. Així, el català podria estar entre dos i tres mesos sense competir, motiu pel qual no podrà defensar el títol i es perdrà gairebé tota la temporada, més curta que les anteriors per culpa de la pandèmia del covid-19.

Segons ha informat el seu equip, l'objectiu tant de Márquez com de l'equip Repsol Honda serà tornar a la competició quan el braç estigui totalment recuperat. Honda, doncs, no es marca un Gran Premi concret per al retorn de l'actual campió del món i seguirà informant sobre l'evolució de la seva recuperació, mentre que Márquez no podrà defensar la seva corona. El pilot de Cervera va caure al primer Gran Premi de la temporada, i va patir aquesta fractura de la qual va ser operat. El català va intentar tornar a competir al cap de pocs dies, però no va fer res més que fer-se encara més mal.

"S'ha parlat molt sobre la recuperació del Marc i dels terminis, però després de la segona operació hem dit que l'únic termini que existeix és el que estigui recuperat al cent per cent de la seva lesió. No volem precipitar-nos. Quan el Marc es trobi en condicions de tornar i competir com ell sap, llavors pensarem en el següent objectiu", ha explicat Alberto Puig, cap de l'equip.

Primera 'pole' de Pol Espargaró

La notícia arriba just el dia que Pol Espargaró (KTM) ha aconseguit la pole a MotoGP en la segona cursa en el Gran Premi d'Àustria al Circuit de Red Bull Ring. Aquesta és la primera pole del pilot català en la categoria reina. Takaaki Nakagami ha sorprès a tothom aconseguint col·locar la seva Honda en primera fila i sortirà demà segon. Tancant la primera final, Johann Zarco (Ducati) ha quedat tercer. Tot i això, el pilot francès sortirà des del pit lane després de ser sancionat per l'accident de l'anterior GP d'Àustria amb Morbidelli.