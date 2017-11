Márquez va salvar la caiguda a 64 graus d'inclinació i a 160 per hora

Quan algú es pregunti si algú pot desafiar les lleis de la física, que pensi en Marc Márquez. I que revisi l'acció en què va salvar una caiguda segura per al 99,99% dels pilots. O sigui, per a quasi tots menys ell. Al final de la recta principal de Xest va "perdre la concentració" i es va passar de frenada. Però quan semblava que la moto cauria, va "posar les quatre rodes" (o sigui, es va ajudar del colze i del genoll) i va aixecar-se per seguir competint.

La telemetria de la seva Honda, a la qual ha tingut accés el diari 'As', indica que Marc Márquez rodava en aquells moments a 64 graus d'inclinació, amb la tercera marxa i a 160 quilòmetres per hora. Una acció, com ell va definir, que "quedarà per al record".

En comparació, aquests 64 graus no són el màxim que ha aconseguit inclinar-se Márquez sense caure. El màxim són els 68,3 graus en un test a Brno (2014). També al circuit de la República Txeca, el cerverí va inclinar-se 67,5 graus en els entrenaments lliures de la temporada passada.