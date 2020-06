Martí, ambiciós en el retorn a Montilivi: “Pujarem a Primera”

El Girona torna a Montilivi uns quants mesos després de l’últim partit -un empat amb l’Albacete el 7 de març-, amb la missió de millorar la imatge oferta en el primer partit després del covid-19 d’aquest últim cap de setmana a Las Palmas (0-0). “Aconseguirem l’ascens”, va deixar clar el tècnic Pep Lluís Martí a la prèvia del partit contra el cuer, el Racing de Santander (21.45 h, Movistar LaLiga). Entre els últims partits abans de l’aturada de la competició provocada pel coronavirus i el partit de Las Palmas, el Girona porta vuit partits sense perdre, consolidant-se en la zona de play-off d’ascens, però la producció ofensiva aquest dissabte no va ser la millor. “L’únic que ens preocupa és guanyar el Racing de Santander. Res més. No tenim res més al cap que guanyar el Racing. I estic convençut que els tres punts seran per a nosaltres. Tenim molt clar el que hem de fer per guanyar. I ho farem. I guanyarem”, va dir Martí per allunyar les crítiques contra el joc d’un equip que no ha amagat mai que el seu objectiu és tornar a Primera Divisió aquest estiu. “Cada dia veig un equip més mentalitzat i implicat, i amb molta confiança en les seves possibilitats”, va afegir l’entrenador.

Montilivi, un fortí

Tornar a casa no deixa de ser una bona notícia, ja que el Girona és el segon millor local de la competició. A Montilivi, per on encara han de passar els equips que el superen a la classificació, com el Saragossa, l’Almeria i el Cadis, els futbolistes de Martí han sumat 34 dels 48 punts que atresoren en aquests moments. El tècnic mallorquí del Girona no podrà disposar de Brian Oliván, sancionat, ni de Brandon Thomas, lesionat. I té les incògnites d’Àlex Granell, Christian Rivera i Joaquín Zeballos, amb problemes físics, però recupera el mitjapunta Samu Sáiz.

Amb un partit complicat aquest divendres al camp d’un rival directe com l’Elx, Martí podria fer rotacions contra el cuer. “El físic és important. Però tot depèn de l’aspecte mental. Cada tres dies tenim competició, i els jugadors saben que han d’estar al 200%”, va dir el tècnic blanc-i-vermell, que no es va estar de definir el matx com “el partit més complicat de tot el que queda de temporada” perquè el Racing de Santander estarà “dolgut i necessitat, i quan un equip està necessitat és el més valent i el més difícil és contrarestar”.

El Racing de Santander de Josep Lluís Oltra, obligat a guanyar-ho tot per tenir alguna opció de salvació, arriba amb la baixa dels seus dos davanters titulars Guillermo i David Barral. A més, en el seu retorn a la competició va caure a casa amb un rival directe, el Lugo (1-2).