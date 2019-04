Mercedes i la gestió del toc d’atenció dels Ferraris

“No ha sigut el resultat que esperàvem”. Ferrari sintetitza així el Gran Premi de Bahrain des de la seva pàgina web oficial. El doble KO tècnic de Sebastian Vettel i Charles Leclerc va deixar via lliure als Mercedes per anotar-se victòria i doblet. El seu rendiment sobre l’asfalt asiàtic no va ser abusiu. “Si no s’hagués imposat en aquest duel durant la cursa, Vettel hauria guanyat el Gran Premi. Aquestes són les petites diferències que poden canviar els resultats d’un cap de setmana i d’un campionat”, va comentar Toto Wolff, el cap de l’escuderia. Lewis Hamilton seguia aquesta línia: “Guanyar va ser molt dur. Els Ferraris van demostrar durant tot el cap de setmana que seria difícil superar-los”. L’equip alemany entén que la seva superioritat -ara sí- convida als dubtes.

La temporada de Fórmula 1 s’anima quan el vigent campió flaqueja. És així de simple. La irrupció de candidats reals en la graella de pilots potencia l’espectacle i pressiona Hamilton. El britànic i el cotxe dels títols. Aquesta ha de ser la temporada del canvi a Red Bull amb els nous motors Honda. Bahrain va servir per afegir els Ferraris a l’equació. El nivell de la sessió d’entrenaments oficials va ofegar-se amb els problemes mecànics de diumenge. Els monoplaces van tornar a fer aigües a l’hora de la veritat, cosa que certifica una irregularitat que els allunya de la fiabilitat que demanava un líder de la classificació del Mundial. Cara i creu, una més després dels resultats al circuit d’Austràlia. El motor SF90 no acaba de funcionar. Té potència, però falla. “A Leclerc encara li queden moltes victòries”, va assegurar Hamilton. Els brots italians han de créixer a ritme de rècord. Hamilton, prevenint mals majors, comença a detectar nous oponents.