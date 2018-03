Una nit ballant al ritme de Leo Messi (3-0)

L’escenari era impossible de millorar. Una gran nit europea, un duel igualat i milions d’ulls pendents d’un menut argentí amb la capacitat de convertir-se en un gegant quan es vesteix de curt. El Barça va ballar al ritme de Messi aconseguint un triomf que deixa els homes d’Ernesto Valverde entre els vuit millors equips d’Europa, després de trencar el cor d’un Chelsea castigat per Messi ja des de la primera jugada. Un nivell més assolit, un nou repte superat, una altre nit per recordar. Messi va marejar el Chelsea i va elevar l’esperit del barcelonisme amb una posada en escena que permet, per uns dies, somiar en un títol europeu que fa tres anys que se li resisteix a aquest argentí sempre afamat.

El Chelsea era un ogre malcarat, un monstre que espantava els nens blaugrana com si fos al tren de la Bruixa. Sempre que els dos equips topaven, la igualtat era màxima. I molts cops, qui jugava millor era qui acabava plorant. Però després de fer mal al Barça al partit d’anada, el Chelsea va entendre que el Camp Nou es convertiria en un malson quan Messi, en menys de dos minuts, va marcar el gol més matiner de la seva carrera. Tot just 129 segons per esmunyir-se entre els gegants anglesos i batre Courtois gairebé sense angle, fent-li passar la pilota per sota les cames del porter belga. Una sotana per burlar el Chelsea, una nova malifeta d’un home amb la capacitat de trobar solucions a qualsevol repte.

129 Segons va trigar Messi en marcar el seu primer gol

Als dos minuts doncs, començava un nou partit. Dos minuts en que el Chelsea no havia pogut demostrar que sortia a defensar, amb Giroud en punta per baixar pilotes i descarregar-les a Hazard i Willian. Dos minuts en que tampoc es va poder veure com gestionaria el Barça la valenta aposta de Valverde, qui va poder fer jugar de sortida Iniesta, recuperat de la seva lesió, i també a Ousmane Dembélé. Una aposta atrevida, trient la cuirassa al mig del camp blaugrana, perdent equilibri però guanyant en alegria. I Dembélé va aprovar amb nota. Disciplinat, va defensar per davant de Sergi Roberto quan tocava i va fer-se un fart de córrer quan hi havien metres. I és que el Chelsea va reaccionar al gol de Messi atacant, deixant uns espais a la seva esquena on Messi va trobar un escenari on ballar tal i com li agrada. Quan els homes d’Antonio Conte, liderats per un Willian inmens, feien suar de valent a Umtiti i Piqué, Messi, murri, li va pispar la pilota al seu amic Cesc, iniciant una cursa en que amb dos cops de cintura, va burlar dos defenses blues. I amb la cua de l’ull va intuir que arribava Dembélé, puntual a la seva cita amb la glòria. El francès va controlar la passada de Messi i la va enviar a l’escaire de la porteria de Courtois. En 20 minuts, Messi havia imposat la seva llei. On el Barça gaudia, el Chelsea patia. Llei de vida, a l’esport.

540x306 Celebració conjunta del Barça / ALEJANDRO GARCÍA / EFE Celebració conjunta del Barça / ALEJANDRO GARCÍA / EFE

Un rival digne

Els homes d’Antonio Conte però, van saber caure amb dignitat. Els londinencs, especialment després del descans, van jugar-se tota la seva fortuna a una sola carta: atacar i mossegar en atac, reclamant un possible penal sobre Marcos Alonso, i obligant a Dembélé a guanyar-se les abraçades dels seus companys cada cop que baixava a ajudar a Sergi Roberto. Si Messi posava la música, els seus companys s’unien en una pinya aguantant les envestides d’un Chelsea que sempre que Willian tocava la pilota, deixava clar que seguia ben viu. El brasiler, un futbolista plàstic, amb ritme al cos, intentava imposar el seu ritme alegre contra un Barça que buscava com podia a Messi per evitar sentir-se sotmès. Valverde no va tenir més remei que treure del camp un Iniesta que ja havia forçat prou després de recuperar-se de la lesió, posant a Paulinho per picar pedra i donar força al mig del camp. I va encertar: Messi va escoltar la crida de socors dels seus companys i en una nova rematada per sota les cames de Courtois, va enllestir la feina als 63 minuts.

Escac i mat al Rei anglès. El Camp Nou es va entregar al seu equip, ovacionant a André Gomes, quan va entrar per un Busquets tocat per una entrada de Moses, i Dembélé quan va ser subtituit per Aleix Vidal. El Chelsea va treure la bandera blanca, caient als peus d’un Messi que va decidir, ell solet, el destí de l’eliminatòria. L’argentí va posar la música, girant sobre si mateix, convertint un partit en una festa. I tot un estadi, feliç, va deixar-se anar seguint el seu ritme.

Al sorteig de divendres, set possibles rivals esperen. Manchester City, Liverpool, Juve, Roma, Madrid, Sevilla o Bayern. Set rivals per posar a prova la fam de Messi i el seu Barça.