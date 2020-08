Messi no cedeix i no apareix al primer entrenament de Koeman

Tal com s'esperava, Lionel Messi no ha fet acte de presència en el primer entrenament de Ronald Koeman com a tècnic del Barça. EL futbolista argentí no cedeix en la seva posició i actua com si ja no fos futbolista del Barça, tot i que el club li recorda que el contracte encara té vigència. Messi tampoc va fer-se els test PCR aquest diumenge, tal com exigeix el protocol de la lliga, motiu pel qual avui tampoc hauria pogut entrenar amb els seus companys, però si en solitari.

I tot plegat la setmana que Jorge Messi, pare i representant del jugador, tornarà a Barcelona, on es podria reunir finalment amb Josep Maria Bartomeu dimecres. Les dues parts continuen enrocades. Però seria un primer pas per evitar el pitjor final a la que era una de les històries més boniques. Bartomeu, de moment, afirma que només acceptaria reunir-se amb Messi si es per ampliar el contracte fins l'any 2023. Messi en canvi, qui es va acollir a una clàusula que li permeti trencar el contracte a finals de temporada, vol pactar una sortida amistosa per evitar acabar als jutjats, doncs el club considera que la clàusula ja no era aplicable. El primer dia de Koeman Koeman de la seva part, comença a treballar sense Messi ni un Ivan Rakitic que tornarà en breu al Sevilla. Altres jugadors que no entren als plans del tècnic, com Suárez i Vidal, si han fet acte de presència a la ciutat esportiva. Coutinho, amb permís per seguir de vacances, no ha treballat. La sessió d’aquest dilluns ha estat amb 19 jugadors: Piqué, Suárez, O. Dembélé, Neto, Jordi Alba, S. Roberto, Vidal, Junior, Rafinha, O. Busquets, Matheus F., M. Wague, R. Araujo, Akieme, J. Cuenca, Konrad, Ilaix Moriba, Monchu i Arnau Tenas. Els futbolistes s’han exercit de forma separada en dos camps, el camp Tito Vilanova i el camp 2 de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Ivan Rakitic no s’ha entrenat amb permís del Club, ja que en breu tornarà al Sevilla.