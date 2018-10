Messi es lesiona i serà baixa contra l'Inter i el Reial Madrid

Després de marcar el seu gol número 25 en Lliga contra el Sevilla, Lionel Messi ha estat substituït lesionat. El capità blaugrana s'ha fet mal al braç dret després de caure malament i ha deixat el Camp Nou en silenci després d'estar més de tres minuts sobre la gespa.

Finalment, Messi ha vist com no podia seguir. La lesió arriba just abans d'una setmana molt important, amb partits contra l'Inter a la Champions i el Reial Madrid a la Lliga. Messi ha abandonat el Camp Nou amb una fractura al radi del braç dret i estarà tres setmanes de baixa. És a dir, per primer cop en 11 anys, es jugarà un clàssic sense Messi. El darrer va ser e l 23 de desembre del 2007.

L'argentí ha estat sotmès a més proves a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, on s'ha confirmat que no podrà jugar aquests propers dies, obligant a Valverde a encarar dos duels claus sense el seu millor jugador.