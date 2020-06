Messi no activarà la clàusula per marxar del Barça i seguirà al club

Lionel Messi seguirà al Barça fins a la temporada 2021, com a mínim. L'argentí ja havia explicat que volia seguir al club, malgrat alguns incidents que no havien acabat d'agradar-li, com la gestió del comiat d'Ernesto Valverde o les paraules d'Éric Abidal. Però al seu contracte hi tenia una clàusula que li permetia marxar del club de manera unilateral aquest estiu.

Segons ha informat ESPN, Leo Messi no farà ús de la clàusula, un gest de compromís en uns moments complicats per culpa del covid-19, pandèmia que ha alterat la realitat econòmica del club. Messi tenia fins al 5 de juny per comunicar si volia marxar, sense contracte, però ja ha dit al club que no s'han de preocupar. El seu contracte actual acaba el 2021.

Messi, que gairebé porta 20 anys al Barça, dels 13 anys als 32, haurà de negociar un nou contracte aquesta pròxima temporada amb Josep Maria Bartomeu. I tot en un context en què el club vol retallar sous, ja que es reduiran els ingressos. Messi, però, vol renovar. I el club vol renovar-lo.

La directiva comunicarà als jugadors que vol retallar els salaris, tot i que la figura de Messi és el pal de paller. El Barça ha vist com aquesta crisi no esperada altera la seva planificació econòmica. La directiva de Josep Maria Bartomeu portava dues temporades tancant els exercicis econòmics amb un marge de beneficis molt curt. Aquesta temporada 2019/20 la idea era convertir-se en el primer club d’Europa a passar dels 1.000 milions d’euros d’ingressos, tot i que també seria el primer a gastar-ne 1.000 en un any. Però el coronavirus ha tancat l’estadi, el museu i les botigues oficials. Ha tancat l’aixeta d’un Barça que encara no sap quants diners dels previstos deixarà d’ingressar, però la xifra podria superar els 200 milions d’euros. Vendre jugadors, doncs, serà una obligació per evitar pèrdues que posin en perill la viabilitat de l’últim mandat de Bartomeu, ja que si el 2021 el president entrega el club al següent president amb pèrdues, hauria de ser la junta qui posés els diners perduts de la seva butxaca.