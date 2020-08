El Barça es guanya el dret a somiar (3-1)

El Barça s’ha guanyat el dret a somiar. Convertint la temporada en un acte de fe, on la principal virtut de l’equip és seguir lluitant quan tot semblava perdut, l’equip de Quique Setién es va posar en mans d’un Messi que va marcar el camí amb un primer temps emotiu contrael Nàpols al Camp Nou (3-1). Amb l’espada de Damocles al coll, l’equip de Setién va saber colpejar quan Messi va decidir-h. I va defensar-se durant tota la segona part, classificant-se per la fase final de la Champions de Lisboa. A tot just tres partits de guanyar un títol que semblava una utòpia, no fa tant.

Si algú pot entendre el sentiment de molts barcelonistes ara mateix és precisament la seva víctima, el Nàpols. Els napolitans saben perfectament què és convertir un futbolista en una divinitat amb altars, himnes religiosos i oracions. Des de fora sembla una broma de molt gust, però qui s’agenolla davant la imatge d’un argentí menut sap que un gol pot fer que la seva vida sigui bonica, per unes hores, fent-te oblidar les penúries, l’atur, la tristesa. Ara mateix, el Barça de Messi és una mica com aquell Nàpols de Maradona dels anys 80. Un bon equip que necessita dels miracles del seu argentí. Gràcies a Messi, el Barça és a tres partits de guanyar la Champions. A només tres partits, el primer d’ells el proper divendres contra un Bayern que s’ha convertit en un ogre que es cruspeix els rivals sense despentinar-se.

Amb tot just 13 futbolistes del primer equip disponibles, Setién va apostar per aquells jugadors que ja saben qué és jugar-se el sou a una eliminatòria europea, deixant Riqui Puig i Ansu Fati a la banqueta. Un Barça de circumnstàncies què es va veure sorprès pel bon joc napolità en uns primers minuts en què Mertens va xutar al pal. Però un cop Lenglet va marcar de cap de córner en gairebé la primera aproximació blaugrana, al Nàpols li van tremolar les cames davant un Messi omnipresent. L’argentí sap quan li toca obrir camins. Instal·lat a la dreta, va anar mortificant els homes de Gattuso amb les seves diagonals, els seus eslàloms i els seus gols impossibles. En va fer dos, tot i que el segon no va pujar al marcador ja que el VAR va detectar un lleuger toc amb les mans. Al futbol modern, el joc s’atura durant minuts per descobrir unes mans gairebé impossibles de veure, però els col·legiats encara tarden més en descobrir el clar penal de Koulibaly sobre Messi, una acció on l’argentí va pispar la cartera al defensa senegalès, pagant el preu d’endur-se una trompada que va provocar que fos Suárez, qui marqués el 3-0.

651x366 Messi, en acció contra el Nàpols / EFE Messi, en acció contra el Nàpols / EFE

L’eliminatòria semblava llesta per sentència, pero abans del descans Rakitic va cometre el mateix error que Koulibaly dins de l’àrea, i Insigne, de penal, va mantenir viu un Nàpols que va cuidar la pilota durant la segona part, amb encert i ambició, sense poder superar la darrera línia defensiva d’un Barça que ara mateix, ja no pot ni defensar-se amb la pilota, com feia abans. Rakitic i Alba van patir de valent en un matx on Griezmann, de nou, va acabar sol, sense destacar. En canvi, De Jong va deixar detalls, engrescant-se especialment quan el Barça va ser una piconadora. Van ser tot just 20 minuts, aquells en que Messi va posar-se al timó d’un equip amb dues cares.

L’art de saber resistir

El Barça és una olla de grills on un jugador, Arthur, es nega a jugar però intenta entrar a l’estadi sense permís. Un club que té la plantilla més cara del món, però té la banqueta plena de jugadors del filial. Un projecte sota pressió que en 24 hores, ha vist com surt el sol gràcies a l’ensopegada del Madrid i el triomf contra els napolitans. En aquest any de penúries, el Barça es limita a guanyar, renunciant als elogis per la seva proposta, esperant que sigui Messi qui converteixi aquest esport en art amb accions com el seu gol a Ospina, quan va deixar-se caure per tal de poder marcar. Tot comença i tot acaba al voltant d’un Messi que sap després de superar el judici del Nàpols, el Barça s’ha tret de sobre molta pressió. I de pas, Setién respira, doncs s’hi jugava la feina.

Ara, un cop Messi va recordar que si veia una targeta es perdria els quarts de final, dosificant-se, el Barça es va limitar a defensar durant una segona part en què Setien, veient que el Nàpols gaudia d’una possessió estèril, no va fer canvis fins els darrers cinc minuts, quan va fer debutar el mallorquí Monchu amb un equip que segueix viu. Setién ni va donar un minut a Riqui Puig o Ansu Fati, sense fer canvis, malgrat que tenia un munt de joves llestos per suar a la gespa. Una reflex de la realitat d'un Barça que guanya patint. Però amb orgull, es va guanyar una oportunitat per fer-se perdonar molts pecats a Lisboa.