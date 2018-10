L'actual capità del Barça, Leo Messi, ha participat aquest dijous a l'Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat en la col·locació simbòlica de la primera pedra del que serà un dels centres d'oncologia pediàtrica més grans d'Europa, el SJD Pedriatic Cancer Center. "És un plaer poder ser avui aquí. Per a mi és un moment molt feliç. És extraordinari poder formar part d'aquest projecte i veure'l fet realitat. Tant de bo puguem curar tots els nens i nenes i combatre una malaltia tan cruel com el càncer", ha explicat l'astre argentí, visiblement emocionat.

A través de la Fundació Leo Messi, l'argentí és un dels donants fundadors d'aquest nou centre que està previst que obri les portes el segon semestre del 2020. Aquest dijous mateix el vicepresident primer del Barça i de la Fundació Barça, Jordi Cardoner, ha confirmat que els poc menys de tres milions que faltaven per assolir els 30 milions del cost total del centre també aniran a càrrec de la Fundació Messi, la Fundació Barça i la Stavros Niarchos Foundation. En total, fins a més de 100.000 particulars, 150 empreses i deu donants fundadors han fet possible, gràcies a les seves donacions i iniciatives, la viabilitat del projecte.

Messi posa la primera pedra de l'SJD Pediatric Cancer Center: "És un somni ser part d'aquest projecte" / MANOLO GARCÍA

Aquest nou hospital serà un dels centres d'oncologia pediàtrica més grans d'Europa, ja que ocuparà una superfície total de 13.196 metres quadrats en un edifici de quatre plantes annex al de Sant Joan de Déu i podrà atendre a uns 400 pacients a l'any, un 30% més dels que atén actualment l'hospital. El nou recinte comptarà amb 38 habitacions, 8 càmeres per al trasplantament de progenitors hematopoètics, 24 boxs d'hospital de dia, 18 despatxos per a consultes externes, a més de quiròfans, laboratoris d'investigació o altres serveis. El doctor Manel Castillo, gerent de l'Hospital de Sant Joan, ha explicat que aquest nou centre serà "obert per a nens i nenes de tot el món sense discriminacions econòmiques".