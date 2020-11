"Messi és difícil de gestionar, però qui soc jo per canviar-lo?"

L'exentrenador del Barça, Quique Setién, ha concedit una entrevista al diari El País. En conversa amb l'exseleccionador espanyol i extècnic del Reial Madrid Vicente del Bosque, el càntabre ha passat revista a la seva etapa a la banqueta blaugrana, marcada pels mals resultats –amb el 2-8 a Lisboa contra el Bayern com a principal símbol– i per una relació millorable amb els principals futbolistes de la plantilla, començant per Leo Messi.

"Hi ha jugadors que no són fàcils de gestionar. Entre ells, la veritat, el Leo. També s'ha de tenir en compte que és el millor futbolista de tots els temps. I qui soc jo per canviar-lo? Si allà [a Barcelona] l'han acceptat tal com és i no l'han canviat...", reflexiona Setién sobre la figura del 10 blaugrana, que amb Koeman continua jugant els 90 minuts tots els partits. "Hi ha una faceta no futbolística que és més difícil de gestionar, una cosa pròpia de molts esportistes que es pot veure al documental sobre Michael Jordan. Veus coses que no t'esperes. No parla gaire, però et fa veure el que ell vol. [...] He tingut prou experiències per fer una valoració exacta de com són realment aquest noi i la resta", afegeix l'expreparador blaugrana sobre l'argentí i els seus companys de vestidor.

Una decisió presa

Més enllà de Messi i les vaques sagrades, Setién lamenta no haver aplicat el seu repertori de futbol control i posicional al Barça: "La realitat és que no vaig poder ser jo, no vaig poder fer el que hauria d'haver fet. Podria haver pres decisions dràstiques, però tampoc haurien arreglat res en un espai de temps tan curt com el que vaig tenir i en què tot es va concentrar després del confinament". Sobre el 2-8 de la Champions, afegeix: "Quedes molt malmès, passes a la història del Barça amb aquesta derrota, i assumeixo el meu percentatge de culpa. Però després del meu cessament em vaig assabentar que la decisió ja estava presa abans del 2-8".