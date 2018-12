Modric, a París per recollir la Pilota d'Or

Si no hi ha una sorpresa majúscula, Luka Modric guanyarà la Pilota d'Or, el guardó que reconeix el millor futbolista de l'any. El migcampista croat del Reial Madrid, subcampió del Món a Rússia i guanyador per tercer any consecutiu de la Champions, encapçala des de fa setmanes les enquestes per obtenir aquest reconeixement, el primer de la seva carrera, als 33 anys. Aquest dilluns ja ha arribat a París, on al vespre es fa la gala de lliurament (21 h). 'France Football', com és habitual, ha anat avançant aquesta tarda la llista definitiva del guardó. Ivan Rakitic és el primer jugador del Barça que ocupa una posició, la 19a, empatat amb el defensa del Madrid Sergio Ramos i Roberto Firmino (Liverpool). Luis Suárez s'ha quedat amb el 12è lloc.

Però el fet realment noticiable és que amb el lliurament del guardó a Modric s'acaba una dècada de regnat de Leo Messi i Cristiano Ronaldo. Un bipartidisme que començava el 2008 i que es mantenia, tant al premi que lliura la revista 'France Football' com al que entregava la FIFA, antigament FIFA World Player i actualment The Best.

Encara que Modric no fos campió del Mundial, el seu nom sonava amb força des de l'estiu i al setembre rebia el premi The Best. El guardó donava ales a la seva candidatura i passava per sobre de dos noms que també eren a les travesses, Antoine Griezmann (Atlètic de Madrid) i Kylian Mbappé (PSG), campions del Món amb França. Un tercer nom és el del fins fa poc madridista Cristiano Ronaldo, però sembla que com a molt el portuguès pot aspirar a podi, ja que, a ulls del jurat, el fet que guanyés la Champions no és mèrit suficient per a aquesta temporada.

Amb tot, el director de 'France Football', Pascal Ferré, ha arribat a qualificar d'"idioteses" els rumors sobre el guanyador del premi, i ha assegurat que només tres persones coneixen el nom de l'afortunat, entre els quals hi ha l'interessat, a qui va avisar per telèfon.

Una dècada després

El brasiler Kaká va ser l'últim capaç d'alçar el guardó abans que comencés la dècada de Messi i CR7. Va ser el 2007, quan jugava al Milan, l'any que va guanyar la Champions amb el club 'rossonero'. Des de llavors Messi i Cristiano s'ho han repartit tot. Cristiano guanyava el 2008 la Pilota d'Or i el FIFA World Player, i Messi s'enduia els dos premis l'any següent.

A partir del 2010, amb la fusió dels dos guardons –cosa que va donar pas al FIFA Ballon d'Or, Messi guanyava tres edicions seguides (2010, 2011 i 2012), després Cristiano n'obtenia dos (2013 i 2014) i finalment Messi s'adjudicava l'última edició del premi conjunt (2015).

A partir del 2016, 'France Football' va seguir amb el seu premi històric, que va anar a parar a Cristiano Ronaldo (2016 i 2017), mentre que la FIFA va crear el premi The Best, hereu del que havia donat fins al 2009. El portuguès del Reial Madrid també en va sortir guanyador. Aquest any, si no falla res, es trencarà finalment la dinàmica.