Morbidelli es reivindica en un Mundial de MotoGP boig

L’italià Franco Morbidelli (Petronas) es va sumar a la llista de guanyadors d’una cursa de MotoGP aquesta temporada. En aquest Mundial tan atípic des que Marc Márquez no competeix, en les sis curses que s’han disputat cinc pilots diferents han pujat a l’esglaó més alt del podi. L’italià va ser l’últim d’apuntar-s’hi després de guanyar en el Gran Premi de San Marino al Circuit de Misano. I, encara més, d’aquests cinc pilots diferents que han guanyat aquest curs, quatre ho han fet per primer cop: Fabio Quartararo, Johann Zarco, Miguel Oliveira i el mateix Franco Morbidelli. Mentre el pilot nascut a Roma va imposar-se després de liderar en solitari tota la cursa, la lluita per la resta de posicions va ser molt més disputada. El torinès Francesco Pecco Bagnaia (Pramac) va acabar segon, després de remuntar des de la sisena posició. L’últim lloc al podi va ser per al pilot mallorquí Joan Mir (Suzuki), que, en l’última volta, va avançar primer Àlex Rins -cinquè- i després Valentino Rossi -quart.

L’empordanenc Maverick Viñales, que sortia des de la pole, després d’una sortida dolenta va ser avançat per molts pilots i va acabar sisè. Qui tampoc va tenir sort a Misano va ser Fabio Quartararo. El líder del Mundial, després de caure a set voltes de l’inici, va aconseguir tornar a l’asfalt, però va tornar a caure després de passar per boxs, de manera que va abandonar la cursa i va perdre de pas el liderat a la general, que queda en mans d’Andrea Dovizioso, que ahir va ser setè.

Luca Marini més líder

En la cursa de Moto2, Luca Marini (Kalex) es va endur la victòria després de lluitar amb el seu company d’equip, Marco Bezzecchi, que va acabar segon. Enea Bastianini (Kalex) va quedar tercer en un podi tot italià i el català Xavi Vierge (Kalex), quart. L’escocès John McPhee (Honda) va ser el gran protagonista de la cursa de Moto3 en fer una gran remuntada partint de la dissetena posició per acabar guanyant el Gran Premi, en què hi va haver molts avançaments. Ai Ougura (Honda), que sortia des de la pole, va acabar segon i Tatsuki Suzuki (Honda) va ser tercer.