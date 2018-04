Munir apel·la al TAS per poder jugar el Mundial amb el Marroc

Munir El Haddadi, jugador del Barça cedit a l'Alabès, ha decidit anar al Tribunal d'Arbitratge de l'Esport (TAS) per intentar jugar el Mundial amb la selecció del Marroc. L'apel·lació l'ha presentada conjuntament amb la Federació Marroquina i demana que prengui una decisió, com a màxim, a mitjans de maig.

D'aquesta manera, intentaran revertir la decisió que el Comitè de l'Estatut del Jugador va adoptar el 13 de març, en què rebutjava la sol·licitud per canviar la nacionalitat esportiva. Munir, nascut el 1995 a San Lorenzo de El Escorial (Madrid) i de pares marroquins, té la doble nacionalitat.

Però el 2014 va debutar en un partit oficial de la selecció espanyola absoluta, per la qual cosa, segons la normativa actual, el futbolista ja no pot jugar amb cap altra selecció malgrat tenir la doble nacionalitat. Des de llavors, Munir no ha entrat en els plans d'Espanya i el jugador, penedit, ha manifestat reiteradament la voluntat de jugar amb el Marroc. La FIFA, però, ha denegat la petició. Ara serà el TAS qui tindrà l'última paraula.

El Marroc disputarà aquest 2018 el Mundial, una competició que feia vint anys que no jugava. I compartirà grup, precisament, amb Espanya. Portugal i l'Iran seran les altres dues seleccions del grup.