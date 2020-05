Mor als 78 anys Jerry Sloan, el tècnic que gairebé fa campions els Utah Jazz

Jerry Sloan, un dels millors entrenadors de la història de la NBA, ha mort als 78 anys d'edat. Afectat de Parkinson, Sloan es va fer famós a mitjans dels anys 90 quan va dirigir la millor generació de la història dels Utah Jazz, equip que va quedar-se dos cops a les portes de guanyar la NBA al perdre contra els Bulls de Michael Jordan i Phil Jackson.

Sloan havia destacat abans com a jugador. El 1965 els Baltimore Bullets, equip que amb el temps deixaria aquesta ciutat per marxar a Washington, el van seleccionador, tot i que ràpidament Sloan va canviar d'equip i va fitxar pels Bulls. Natural de l'estat d'Illinois, va tornar a la seva terra per convertir-se en el millor jugador de la història dels Bulls fins a mitjans dels anys 80, quan un jovenet anomenat Michael Jordan va arribar a la ciutat. Sloan va destacar pel seu joc defensiu i la constància i va jugar dos cops l'All Star malgrat formar part d'un equip que llavors no solia guanyar.

Un cop es va retirar castigat per les lesions, va començar a entrenar-se als mateixos Bulls, primer com a ajudant i després ja com a primer entrenador. El 1982 va abandonar Chicago i, després d'uns mesos sense feina, va ser reclutat com a scout pels Utah Jazz. Va treballar amb aquest equip durant dècades, primer reclutant jugadors, després com a ajudant i, finalment, el 1988 com a entrenador, càrrec que va ocupar fins al 2011.

A Salt Lake City va fer història. Dels nou títols de Conferència dels Jazz, set els va guanyar ell. A més, els dos únics cops que van arribar a la final de la NBA, el 1997 i el 1998, va ser amb Sloan a la banqueta. Guiat a la pista pel talent de John Stockton i Karl Malone, els Jazz van quedar-se a les portes de ser campions, posant contra les cordes els Bulls de Jordan. Però sempre va acabar rient l'últim.

Jerry Sloan encara és avui dia el quart entrenador amb més victòries de la història de la NBA, amb 1.221, un 60% de mitjana. L'any 2009 va entrar a formar part del Hall of Fame de la NBA, després d'haver portar els Jazz al play-off en quinze temporades consecutives.