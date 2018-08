Còmode triomf d'un Espanyol dominador al Nou Estadi (0-2)

L'Espanyol n'ha tingut prou amb dos gols de Leo Baptistao i Borja Iglesias per imposar-se amb comoditat al Nàstic (0-2) en el cinquè amistós de la pretemporada blanc-i-blava. Una bona prova per al fons d'armari blanc-i-blau, ja que Rubi ha decidit donar descans a alguns dels titulars -que segurament jugaran dissabte contra el Borussia Monchengladbach-. Descartats al matí David López i Sergio García, el tècnic maresmenc ha deixat a la banqueta d'inici a Víctor Sánchez, Borja Iglesias, Darder, Melendo o Hermoso. Pel contrari, els tres jugadors pujats aquest estiu del filial, Pipa, Puado i Àlex López, han estat titulars.

Els blanc-i-blaus han començat transmetent perill per l'esquerra, amb centrades d'un actiu Piatti. Puado n'ha rematat una, però lleugerament desviada per sobre del travesser. L'atacant del planter tornaria a generar perill amb una associació amb Baptistao. Poc abans, han estat Naldo i Óscar Duarte, dos centrals que volen guanyar-se un lloc a l'onze, qui han tingut el primer a prop.

El Nou Estadi ha tingut un bonic gest en recordar, amb una ovació al minut 21, la figura de Dani Jarque, desaparegut ara fa nou anys. Un minut després, ha estat Álvaro, qui sap què és marcar com a jugador grana -ho va fer fa uns mesos en la cessió al Nàstic- qui ha tingut el primer a tocar després d'una bona desmarcada. Les arribades s'han succeït, sobretot amb un mateix denominador comú, els atacants de l'Espanyol, que en un atac amb força mobilitat han trobat premi: després d'una sensacional deixada de Puado, Piatti ha assistit a Baptistao al cor de l'àrea, des d'on el brasiler no ha perdonat.

Amb el partit controlat, l'Espanyol ha demostrat saber jugar sense por amb avantatge: control de pilota, joc en camp contrari, recuperacions rapides i xuts en els metres finals. Amb el ball de canvis, l'equip blanc-i-blau no ha perdut protagonisme contra un Nàstic sempre a remolc, que ha patit un dur revés amb la vermella directa a Fali per una pica-baralla on l'àrbitre ha interpretat que ha tingut algun gest poc esportiu.

Amb un home menys, el Nàstic ha facilitat les coses a l'Espanyol, que ha trobat en Darder i Borja Iglesias una societat de gran valor. El d'Artà ha vist una passada impossible cap al gallec, que s'ha desfet del porter i ha firmat el segon gol de la nit. L'Espanyol ha tornat a demostrar gran versatilitat, ja que ha alternat fases de domini posicional amb contraatacs amb espais.