Un Nàstic intens respira a costa de l'Osasuna (1-0)

El Nàstic de Tarragona ha sumat per fi el primer triomf en Lliga de la temporada. Ha calgut esperar a la cinquena jornada per veure com el conjunt grana sumava els primers tres punts contra l'Osasuna (1-0), en un partit on els tarragonins han fet pesar la necessitat i la intensitat per sortir de la posició de cuer.

El conjunt de José Antonio Gordillo torna a respirar una mica més tranquil gràcies a un duel on han començat manant. Tete ha avisat primer pels locals, i malgrat que Becerra ha evitat el primer, han sigut els grana els que han buscat amb més insistència la porteria rival: Manu del Moral, Fali i Coris han traslladat ocasions de perill a la porteria de Rubén, però ha calgut esperar al tram final per veure l'únic gol del partit.

Al 78', i només tres minuts després d'haver tingut la primer ocasió arran d'una centrada d'Uche, Manu del Moral ha resolt amb èxit una gran passada a l'espai de Tete que li ha permès encarar Miño, a qui ha batut pel pal curt. El Nàstic ha patit, però ha acabat retenint un triomf que, de ben segur, li permetrà canviar els ànims de cara al derbi de la setmana vinent.