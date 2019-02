Un gol de xilena deixa encara més tocat el Nàstic (1-0)

Un gran gol de Luso en el tram inicial de la primera part va permetre al Rayo Majadahonda aconseguir el seu primer triomf com a amfitrió (1-0) i ensorrar l'equip grana al fons de la classificació.

Els madrilenys van començar més incisius, amb dos intents de Benito. El primer el va aturar el porter i el segon va passar fregant el pal, uns avisos que van servir d'aperitiu al gol de Luso, que de ben segur que estarà entre els millors marcats per l'equip aquest curs, tot i que queda gairebé mitja temporada per jugar-se. El central, que havia pujat a rematar una jugada a pilota parada, es va trobar una esfèrica morta a l'interior de l'àrea després tocar-lo Barrada i va idear una xilena que va sorprendre el porter i va posar per davant els seus en el minut 15.

La diana va alertar els visitants, que a partir d'aquest moment van oferir una millor versió. Fali va provar amb una rematada de cap que va obligar a la intervenció de Basilio i, just abans del descans, Abraham va enviar la pilota per sobre del travesser.

Dels vestidors va sortir més entonat el Rayo Majadahonda, que va generar perill amb dos xuts llunyans de Ruibal i Verza que no van trobar porteria per poc. A partir d'aquest moment es va igualar la contesa, amb els locals ben plantats i els tarragonins una mica més incisius.

Semblava tenir controlada la situació l'equip de casa, més després que el seu rival es quedés amb deu després de l'expulsió de Fali per doble groga. En superioritat numèrica, els locals es van limitar a aguantar i fins i tot van poder ampliar l'avantatge per mitjà de Ruibal, que es va trobar amb el porter en un xut creuat.

El triomf permet al Rayo Majadahonda trencar una ratxa de nou xocs sense guanyar i deixa molt tocat el Nàstic, que a més d'anar-se'n de buit perd la diferència de gols particular amb el conjunt madrileny.