Ni estelades ni banderes espanyoles: l'Espanyol vol banderes blanc-i-blaves a l'estadi

El procés independentista a Catalunya ha tingut conseqüències sobre els grans agents esportius del país. També sobre l'Espanyol, que ha intentat mantenir una posició neutra i fugir de qualsevol posicionament que fos interpretat com a gest polític des de totes dues bandes. Així, mentre al Camp Nou el Barça ha desplegat la senyera o ha llençat el missatge de Justícia en clara referència a l'empresonament dels membres del govern de la Generalitat, l'Espanyol defensa que la bandera que onegi al RCDE Stadium sigui la blanc-i-blava. L'entitat periquita vol "mostrar el seu suport públic a tots els agents socials" que van realitzar el passat 25 d'octubre un manifest per "preservar i garantir" la pau social dins del club i la "no utilització política" del mateix, diu l'Espanyol en un comunicat.

Per això, el club català considera que "no hi pot haver cap manera millor de fer créixer l'Espanyol en l'àmbit social que veure un RCDE Stadium completament blanc-i-blau". En el text es parla d'un "context polític i civil agitat", que donada la pluralitat de la massa social periquita, fa necessari que només hi hagi banderes blanc-i-blaves a Cornellà-El Prat. Per aconseguir-ho, en els dies previs al partit contra el València, el club difondrà "diverses càpsules creatives i elements audiovisuals" que ajudin l'objectiu, així com l'empresa Rhombus distribuirà banderes blanc-i-blaves en tots els accessos de l'estadi perquè l'afició animi l'equip amb els colors "identificatius" de l'espanyolisme. "Que ho vegi el món: volem un RCDE Stadium blanc-i-blau! Diumenge i sempre, només blanc-i-blau. Els colors que ens representen a tots. Els colors del RCD Espanyol", diu la campanya.