Noranta minuts d’angoixa esperen el Girona a Valladolid

El context en què el Girona arriba a Valladolid (20.30 h, BeIN LaLiga) no és gens encoratjador, perquè els d’Eusebio viuen una fase delicada que els pot fer caure, per primera vegada des que van arribar a Primera, en zona de descens. Precisament, l’equip que marca la línia vermella és el Valladolid, divuitè amb dos punts menys, que superarà el Girona en cas d’una victòria que també li donarà el 'goal-average' individual, perquè a Montilivi tots dos equips van empatar. Amb el Vila-real i el Celta amb dos i un punt per sobre, respectivament, només la carta del Llevant, que té els mateixos punts que el Girona però una diferència de gols pitjor –a falta del duel que els enfrontarà a la penúltima jornada–, podria evitar als blanc-i-vermells la duresa de veure’s a l’infern al final de la jornada. El Llevant rep dimecres el Betis.

Si vol evitar el drama, el Girona, com a mínim, ha de puntuar. Però per fer-ho possible s’ha d’expulsar l’angoixa que li ha fet perdre els cinc últims partits de Lliga, un registre que iguala la pitjor dinàmica del club des del seu retorn a la LFP, el 2008. Només ha passat dues vegades en l’última dècada: el 2009 i el 2014. En tots dos casos hi va haver un canvi d’entrenador pel mig. Fins al moment, el discurs que surt dels despatxos de Montilivi respecte a la continuïtat d’Eusebio és de plena confiança. Però caldrà veure què passa si l’equip entra en la zona de risc a falta de quatre jornades per al final d’una Lliga on el Rayo i l’Osca semblen sentenciats, i el Girona segueix comprant números per ser el seu acompanyant. L’empat al José Zorrilla ho deixarà tot com està i allargarà una jornada més un desenllaç que ha sembrat el pànic entre els aficionats gironins.

El vestidor, però, se sent capaç de capgirar una situació que comença a ser límit. No seria la primera vegada que el Girona aixeca el cap després d’una situació difícil. De fet, aquesta és la raó principal que impedeix perdre l’esperança, perquè els últims anys l’equip sempre se n’ha sortit quan tot feia pensar que no ho aconseguiria. Malgrat tot, el moment actual és una novetat: cap dels precedents és a Primera, on el neguit s’accentua perquè ningú vol imaginar una pèrdua de categoria que aturaria, de ple, el creixement d’un club que ha patit molt per ser on és. Guanyar el Valladolid, que fa cinc jornades que no ho guanya, allunyarà el Girona cinc punts del descens quan només en faltaran dotze per jugar, i dependre d’un mateix és un condicionant positiu que pot decantar la balança a favor seu.

Aferrats als gols de Portu i Stuani

Eusebio rumia donar continuïtat d’inici al sistema que tants èxits ha repartit els últims cursos, un 3-5-2 al qual va recórrer al descans de Balaídos. També hi haurà rotacions: Ramalho pot entrar al lateral dret per Porro, Muniesa a l’esquerre per Raúl García i Juanpe a l’eix defensiu sacrificant la presència ofensiva de Patrick Roberts. Al mig del camp, tot fa pensar que Àlex Granell i Borja García recuperaran el seu lloc en detriment de Douglas Luiz i Aleix Garcia, que no viatja. I a dalt, jugaran Portu i Stuani, autors de 25 dels 34 gols del Girona.