Núñez, el símbol d’una era de grans projectes i grans ombres

“Vosté té un botó i si l’apreta, a Televisió de Catalunya deixen de criticar-me” li va dir un dia Josep Lluís Núñez a Jordi Pujol. El president de la Generalitat li va respondre que aquell botó no existia. Però un mur separava dues figures que durant anys, van formar part del dia a dia de milers de catalans. Pujol i Núñez, Núñez i Pujol, símbols d’una època i d’un temps, aquella en que Catalunya i Barcelona van somiar grans projectes. I els van aconseguir. Però a mesura que s’aixecaven edificis, estadis, projectes olímpics i es guanyaven copes, a la ombra hi havia una foscor que va perseguir-los fins al final.Els dos han acabat amagats a pisos, sense parlar amb ningú. No fa tant, Núñez, en respondre el teléfon per trobar-se amb que era un programa de rádio, va fingir ser el porter de l’edifici. A Núñez li agradaven els edificis amb porters i porteres.

Propietari de més de cent societats filials, moltes de les quals només van ser constituïdes per crear un únic edifici o explotar un hotel, Núñez, amb la seva dona Maria Lluis Navarro sempre al seu costat, va fer-se un lloc central a la societat barcelonina quan el 1978 va guanyar les eleccions a la presidència del Barça, després de derrotar Ferran Ariño i Nicolau Casaus. Van ser unes eleccions polítiques i polèmiques, ja que tot i que inicialment semblava enfrontat amb Casaus, l’acabaria reclutant per a la seva directiva. Amb Ariño el separava el catalanisme, ja que el constructor apostava llavors per un Barça que no fos més que un club. Núñez va aconseguir 10.352 vots, pels 9.257 d’Ariño i els 6.202 de Casaus. “Avui ha perdut el Barça”, diria Ariño aquell dia. Durant les eleccions, de fet, el publicista Victor Sagi s’havia retirat de la cursa presidencial en un cas fosc en què es va parlar d’uns fotografies comprometedores contra Sagi.

Núñez va saber entendre l’emergent paper dels mitjans de comunicació, i es va esforçar a controlar diaris amb sopars en reservats i parlant molt, tant a la televisió com a la ràdio. El periodista Josep Maria Huertas, qui sempre deia que Núñez havia somiat ser alcalde de Barcelona, afirmava que Núñez “mai va creure en la ciutat, només va creure en el seu negoci”. Però en el Barça si hi va creure. Si segurament va voler arribar a la presidència per tenir poder, un cop s’hi va trobar, a dins, va estimar-se tant el club que va barallar-se amb altres clubs, va plorar i va jugar amb foc, com quan grups d’aficionats que si calia amenaçaven apareixen per l’estadi. O com qua va declarar ‘persona non grata’ periodistes com José María García i Álex J. Botines per haver publicat que un jugador, Carrasco, no tenia en regla els papers referents al servei militar. El president volia decidir-ho gairebé tot, llavors, amb situacions estranyes, com quan va forçar el brasiler Cleo, fitxat per ocupar el lloc del lesionat Schuster, a casar-se per silenciar rumors sobre si era homosexual. El mateix Núñez faria de padrí del casament. Durant el seu mandat, Núñez va sobreviure a opositors com Sixte Cambra i el grup de l’Elefant Blau, on un jove Joan Laporta anava preparant el seu projecte. Eren temps de canvi i Núñez va saber retirar-se a temps de la directiva. Ho va fer, com no, amb llàgrimes als ulls.