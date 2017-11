Oblidar el passat per construir un futur

Apocs metres de la preciosa sinagoga de Torí, davant de la plaça batejada amb el nom de Primo Levi, el propietari d’un restaurant mou les celles preocupat pensant en Leo Messi. “Buff, Messi, Messi...”, diu com qui cita el nom del diable, preocupat. La visita del millor jugador del món al camp de la Juve espanta els aficionats de la Vecchia Signora i il·lumina la mirada dels aficionats del Torí, aquells patidors que tenen als murs les imatges dels jugadors morts en un accident aeri dels anys 40, com si fossin sants. Uns aficionats que s’encomanen al Barça per fer la guitza a la Juve, ja que ells, ara mateix, no poden.

Torí, sempre elegant, sempre moderna, respira futbol. Respira moltes coses, és cert, però també futbol. Fa pocs mesos, en un preciós dia de primavera, la Juve va golejar el Barça al seu estadi i va trencar el cor de Luis Enrique. “He vist aquell partit uns quants cops, però forma part del passat”, va dir ahir Ernesto Valverde, al capdavant d’un Barça que busca la classificació per als vuitens de final (20.45 h / BeIN Sports). Queda lluny, aquella primavera. Ara fa fred, amb aquella boirina que baixa dels turons cap al centre de Torí quan s’acosta Nadal. Amb els Alps, nevats a l’horitzó, anunciant el que vindrà. I molts creuen que vindrà un huracà blaugrana, amb Messi al capdavant, per caure sobre una Juve feble en defensa, desconcertada a la lliga després de caure fins a la tercera posició. Una Juve pendent dels debats, als despatxos de la Federació, sobre què cal fer per retornar l’orgull perdut al futbol italià després del desastre de veure com, per primer cop en dècades, no podran ser al Mundial. A nivell de clubs, però, Itàlia fa anys que va passar el pitjor i ja ha començat un renaixement que coneix a la perfecció Valverde. “Espero la millor versió de la Juve. A casa són forts. No veure Itàlia al Mundial crida l’atenció, per dir-ho suaument. Però des de la distància no puc dir gaire cosa. Ara, cal recordar que la Juve ha perdut dues finals de Champions. Vol dir que hi ha arribat, i eliminant grans equips. Jo, quan veig la Juve, veig un gran equip, respecto molt la Juve. O el Roma o el Nàpols”, va dir Valverde com a resposta a una premsa amb ganes de flagel·lar-se en uns dies estranys a Itàlia.

Al Barça, un punt li valdria per enllestir la feina i ser als vuitens, tot i que l’escenari del partit, aquest Allianz Stadium on la Juve no perd a Europa des de l’any 2013, no és senzill. L’equip d’Allegri, però, té més dubtes que un Barça amb un currículum difícil de millorar, tant en Lliga com en Champions, competició on va clavar un 3-0 als piemontesos al Camp Nou. “El camí per guanyar és jugar bé. Volem dominar el joc, però la Juve també vol fer-ho. Sol fer-ho, a la seva lliga. Serà un bonic duel per la pilota, com va passar a l’anada. Volem arribar als resultats a través del joc, però alguns dies no et surten les coses. Llavors també cal aconseguir els resultats”, es justificava un Valverde que recupera Piqué al centre de la defensa però que té el dubte de si seguirà confiant en Alcácer en atac o aposta per un quart migcampista. O per Deulofeu, esclar.

La Juve grinyola en defensa -14 gols encaixats en 13 jornades de lliga- l’any del comiat de Buffon. I just ara arriba un Barça que gaudeix dels gols de Suárez, de nou, i sempre s’encomana a un Messi convertit en l’enveja d’una ciutat, Torí, on treuen pit dels seus invents, de ser originals, únics. La ciutat que afirma haver inventat el caffè espresso, els tramezzini, el vermut i la pasta de xocolata gianduia, motius pels quals tothom hauria d’estar agraït als torinesos, ara s’emmiralla en un Barça que viu en una realitat paral·lela, amb Rakitic responent més preguntes a la prèvia sobre el futur de Messi que no pas sobre un rival amb prou arguments per derrotar els blaugranes. El Barça és tan admirat com temut per la Juve. I el nom de Messi se sent als autobusos, plens de gent, perquè ahir hi havia vaga de taxistes. Qui no volia parlar-ne gaire era Valverde, tip de justificar les raons per les quals Messi encara no s’ha fet la foto de la renovació amb Bartomeu. “No tinc clar quina importància cal donar a la foto amb Bartomeu, ja que Messi és aquí, ha viatjat, juga amb nosaltres... Per quina raó cal anar pensant més del que toca quan no passa res? Si juga amb nosaltres, cal deixar certes històries de banda”, va dir. “Messi és part de l’escut i confio que estigui sempre amb nosaltres”, havia dit abans Ivan Rakitic.

I Massimiliano Allegri, que podria fer jugar Matuidi al mig del camp en el lloc d’un Khedira baix de forma, sap que la seva sort dependrà en part d’aturar un Messi que fa pocs mesos va ser anul·lat pels seus homes però que al partit d’anada, per primer cop, va batre Buffon. “En 14 partits el Barça encara no ha perdut, i li han fet tot just dos gols. Però n’ha marcat 22. Ara tenen més equilibri, defensen millor”, va advertir l’entrenador toscà dels juventins, que avisa, però, que no tenen por abans d’un duel que podria certificar la classificació del Barça per als vuitens, escenari d’un autèntic drama no fa gaire. Sempre cal fer les paus amb el passat per avançar.