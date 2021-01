El govern japonès hauria arribat a la conclusió que cal cancel·lar els Jocs Olímpics definitivament

El govern japonès ha arribat a la conclusió que els Jocs Olímpics d'aquest estiu hauran de ser cancel·lats, segons ha informat el diari britànic The Times. L'impacte del coronavirus ja va provocar que per primer cop en la història, uns Jocs fossin posposats un any, de l'estiu del 2020 al 2021. Ara, segons aquesta informació, el govern del Japó hauria acceptat que tampoc serà possible organitzar la cita aquest any amb normalitat, motiu pel qual optaria per cancel·lar els Jocs, que es deixarien de fer per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. La intenció del govern japonès seria assegurar-se que Tòquio sí que seria la seu dels Jocs d'Estiu el 2032, ja que el 2024 s'han de fer a París i el 2028, a Los Ángeles.

Segons una font del govern citada pel diari The Times, l'acord al Japó sobre la necessitat de cancel·lar els Jocs seria total: "Ningú vol ser el primer a dir-ho, però tothom sap que serà massa complicat intentar fer els Jocs així". Els últims mesos els organitzadors havien valorat diferents opcions, com organitzar els esdeveniments en menys seus sense espectadors o un programa massiu de vacunacions, per intentar salvar la gran cita esportiva. El ministre Taro Kono va explicar ara fa set dies que "tot podria passar" amb els Jocs, i va demanar al Comitè Olímpic Internacional (COI) tenir llest "un pla B i un pla C" per si la situació de la pandèmia seguia descontrolada aquest estiu.

651x366 El president del COI Thomas Bach a una conferència de premsa / EFE / EFE El president del COI Thomas Bach a una conferència de premsa / EFE / EFE

Però el president del Comitè Olímpic Internacional, Thomas Bach, va afirmar aquesta setmana que "no hi ha pla B" per a la celebració dels Jocs de Tòquio i que "no hi ha cap motiu per pensar que els Jocs no s'inauguraran el 23 de juliol a l'Estadi Olímpic de Tòquio". A sis mesos de la data prevista per inaugurar els Jocs, les zones més poblades del Japó es troben de nou sota estat d'emergència sanitària per la pandèmia. "És per això que no tenim cap pla B i que estem plenament compromesos a fer que aquests Jocs siguin segurs i exitosos", va dir el dirigent l'alemany. El COI, oficialment, segueix defensant que els Jocs es realitzaran aquest estiu, posició que també defensa el Comitè Olímpic Espanyol. Consultat per l'ARA, el COE explica que es segueix treballant com si la cita s'hagi de disputar amb normalitat.

Pendents dels espectadors

Si la cita olímpica es salva, potser seria sense aficionats als recintes esportius. "La nostra prioritat és la seguretat. I quan es tracta de seguretat, no hi pot haver tabús", va assegurar Bach en referència al fet de limitar la presència d'espectadors. Oficialment, la decisió final sobre si la cita tindria aficionats o no a les graderies s'havia de prendre entre març i abril, però si el govern japonès treu la bandera blanca, tot canviaria. Sense Jocs, el COI deixaria d'ingressar milions d'euros en concepte de drets televisius, la gran vida d'ingressos de l'olimpisme.

El Japó afronta en les últimes setmanes la tercera i més gran onada de contagis de coronavirus fins avui, fet que ha portat les autoritats a tornar a imposar restriccions que afecten sobretot negocis com bars i restaurants i limiten l'assistència de públic en esdeveniments esportius i culturals. A més, les fronteres romanen tancades a turistes per evitar més contagis. Segons una enquesta de l'última setmana, el 80% dels japonesos creuen que els Jocs no s'haurien de fer per evitar possibles contagis que compliquin encara més la situació. El Japó ha gastat milions d'euros en les instal·lacions, infraestructures i organització de la cita, posposada el 2020 tres mesos abans de la inauguració, per culpa de la pandèmia. Llavors, el COI va defensar fins al final que la data no es mouria. No va ser així.

Els últims mesos els organitzadors del Jocs han estat planificant estratègies per intentar garantir la seguretat dels atletes i membres dels equips olímpics que arribin al Japó, però aquest gener ja han acceptat que no seria realista demanar a totes les persones, entre esportistes, entrenadors o directius, que arribin vacunats contra el covid-19, ja que en moltes zones del planeta encara no han arribat les vacunes. Els últims dies els organitzadors ja havien dit que planificaven canvis, com reduir a 6.000 la xifra d'atletes presents en una cerimònia d'inauguració que, finalment, potser no es farà mai.