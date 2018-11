El jove turc Can Oncu guanya la cursa de Moto3 el dia del seu debut amb 15 anys i tres mesos

El jove pilot turc Can Oncu (KTM) ha fet història en guanyar la cursa de Moto3 del darrer Gran Premi de la temporada, al circuit de Xest, en la seva primera participació a una cursa. El darrer cop que un debutant havia guanyat una cursa havia estat l'any 1991, quan ho va aconseguir el japonès Noboru Ueda (Honda). Anteriorment, el 1975, ho havia aconseguit el veneçolà Johnny Cecotto,

Oncu s'ha convertitd e pas en el guanyador més jove de la història del motociclisme en aconseguir el triomf amb 15 anys, tres mesos i vint dies, quan l'anterior rècord estava en poder del britànic Scott Redding des de l'any 2008, que va guanyar el gran Premi d'Anglaterra amb 15 anys, cinc mesos i 18 dies.

Amb el Mundial decidit des de feia setmanes amb el triomf del madrileny Jorge Martín, la darrera prova ha servit per veure com Fabio di Giannantonio (Honda), pujava a la segona posició del Mundial en acabar quart, superant al també italià Marco Bezzecchi (KTM), que ha patit un parell de caigudes durant la prova i acabarà tercer a la general.

La cursa ha estat molt accidentada per la pluja, amb caigudes dels dos pilots d'Estrella Galícia 0'0, com Arón Canet, Lorenzo Dalla Porta (Honda) o el japonès Tatsuki Suzuki (Honda). Després han caigut Dennis Foggia (KTM), Darryn Binder (KTM) o Marco Bezzecchi. Oncu, que participava invitat a la darrera cursa, s'ha situat segon per darrera de l'italià Arbolino, qui dominava la cursa a plaer, quan també ha caigut, obrint la porta del triomf al turc, qui debutarà oficialment al Mundial la propera temporada.