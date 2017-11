Òscar Garcia plega com a entrenador del Saint Etienne francès

L'aventura d'Òscar Garcia a França ha durat quatre mesos. El tècnic català ha presentant la seva renúncia com a entrenador del Saint Etienne, i ho ha fet després d'uns dies de reflexió que l'han dut a prendre aquesta decisió. L'adeu d'Òscar arriba després de la derrota 0 a 5 del Saint Etienne contra l'Olympique de Lió, un partit que certificava el mal moment del conjunt de Geoffroy-Guichard. En els últims sis partits de la Ligue 1, el conjunt dirigit pel tècnic català només havia aconseguit una victòria, revertint en l'últim mes i mig el gran començament de campionat que havia tingut el Saint Etienne, que es va convertir en la sensació de la competició en un inici.

El representant d'Òscar, Josep Maria Orobitg, va estar a França per buscar una sortida, i va haver d'ajornar la trobada que tenia prevista amb el Barça per parlar del futur de Sergi Roberto. Després de deixar el futbol base del Barça, on entrenava els juvenils, l'entrenador català s'ha convertit en un rodamóns dins del futbol europeu, amb experiències d'èxit al Maccabi Tel Aviv (en dues etapes, i un campionat) i el Red Bull Salzburg austríac (dues lligues). També va estar a la banqueta del Brighton & Hove Albion de la segona divisió anglesa i el Watford, una segona experiència al Regne Unit que va ser efímera perquè va plegar per motius de salut a les poques setmanes d'intentar-ho.