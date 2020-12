L'Oviedo i el VAR congelen la reacció del Sabadell (0-1)

El Sabadell no va donar continuïtat al bon paper de dijous passat a Tenerife i va perdre a la Nova Creu Alta contra l'Oviedo (0-1). Els arlequinats, ancorats a la part baixa de la classificació de Segona, van acusar la falta d'idees en atac i de reacció després de l'únic gol del partit, obra de Marco Sangalli a la segona meitat. També van lamentar que el VAR els negués un penal sobre Víctor al temps de descompte. Antonio Hidalgo va ser expulsat en la protesta posterior.

Que el partit no passarà a la història va quedar clar en una primera part sense ocasions importants en cap de les dues àrees. En va tenir més l'Oviedo, dominador territorial del primer parcial que va buscar sobretot pilotes centrades a l'àrea de Mackay, però les del Sabadell van ser més clares. Especialment la que va tenir Òscar Rubio passada la mitja hora de joc, quan el veterà lateral arlequinat es va atrevir a sumar-se a l'atac per rematar una progressió de Cornud des de l'esquerra. El carriler francès, ex de l'Oviedo, va posar una rosca mesurada al cap de Rubio, que va enviar la pilota per sobre de Femenías.

A la segona part el Sabadell va entrar amb un punt més d'intenció ofensiva, com si s'hagués imaginat l'alè de la seva afició des de la graderia. Al minut 52 Guruzeta va avisar en una acció vertical facilitada per Stoichkov, sens dubte el futbolista amb més idees dels d'Antonio Hidalgo. L'andalús va assistir en profunditat el davanter basc, que després de desfer-se d'Edgar va acabar xutant massa alt. L'Oviedo va intentar respondre-hi amb Sangalli i Nahuel i va trobar el premi precisament en una jugada protagonitzada per aquests dos homes. Aprofitant un desajust defensiu dels locals, el segon va assistir perquè el primer superés Mackay al segon pal.

Querol no va ser suficient

Amb 25 minuts per intentar com a mínim l'empat, Hidalgo va buscar la reacció amb Néstor Querol, que tornava de lesió i va sustituir un desafortunat Juan Hernández, però no va aconseguir que el seu equip aixequés el cap en un d'aquells partits decidits gràcies a una acció aïllada. El Sabadell ja ha caigut en uns quants d'aquests matxs i ja suma 11 derrotes a la Lliga. Els vallesans són el pitjor local de la competició i continuen estancats en zona de descens.