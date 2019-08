Tuchel relega Neymar fins que no assumeixi que es queda al PSG

Tercera jornada de lliga a França i el París Saint-Germain continuarà sense comptar amb Neymar Júnior. I no per lesió o sanció, sinó per decisió tècnica. A instàncies de la propietat del club gal, l’entrenador Thomas Tuchel haurà de tornar a apartar el davanter paulista d’una cita oficial, en aquest cas, al Parc dels Prínceps contra el Toulouse. Al tècnic alemany li encantaria poder comptar amb un dels seus millors atacants per compensar la inesperada derrota de fa una setmana al camp del Rennes (2-1), però ha d’acceptar la voluntat dels responsables de l’entitat, que prefereixen evitar disgustos amb el jugador quan encara no s’ha resolt el culebró de l’estiu en matèria de fitxatges.

Com sol passar amb tots els entrenadors d’equips grans, Tuchel va exercir de portaveu institucional a la roda de premsa prèvia a l’enfrontament d’avui. Evidentment, més que les típiques preguntes sobre el rival va haver de despatxar qüestions sobre Neymar, que a la sessió d’ahir va treballar amb normalitat i amb un somriure insòlit des que va tornar (tard) als entrenaments amb el seu equip. Una imatge que, en certa manera, reforça l’última informació de L’Équipe en relació al serial, que apunta a una millora en el vincle entre el jugador i el club que encara li paga el sou. Tot i això, la porta de sortida continua oberta, cosa que duu l’entrenador a mantenir el dubte sobre Neymar. “S’ha entrenat bé, ha treballat per recuperar-se de les molèsties que tenia i està físicament apte per jugar, però no ho farà fins que la seva situació no estigui resolta”. És a dir, el brasiler només tornarà a compartir davantera amb Cavani i Mbappé si abans accepta un any més al destí que va escollir el 2017: París.

Pel que fa al Barça, el seu president, Josep Maria Bartomeu, encara confia en fer un últim intent per tornar a reunir la cèlebre MSN, la davantera sobre la qual va fonamentar el seu èxit electoral el juliol del 2015. Leo Messi, Luis Suárez i Neymar, a més de Griezmann i De Jong, donarien més arguments a Ernesto Valverde en la lluita per la Champions, un títol que es resisteix al Camp Nou precisament des del 2015 i que ha provocat sonades decepcions en els últims dos anys (Roma i Liverpool). La part executiva del club (amb la direcció esportiva al capdavant) desaconsella l’operació pel seu elevat cost econòmic i perquè entén que la plantilla ja és prou potent en aquests moments, però el president sent la necessitat de fer un últim esforç per, d’una banda, estovar les pretensions del PSG, que prefereix fer negocis amb el Madrid, i, de l’altra, forçar Neymar a dir públicament el que porta mesos i mesos repetint en privat. Aquest gest del jugador, tan esperat als despatxos culers, aixafaria les il·lusions del club blanc, que per ara deixa les gestions en mans d’intermediaris.

Mentrestant, pressionat per la derrota en el primer partit de Lliga, Valverde segueix la negociació amb passivitat. O, com a mínim, això és el que l’entrenador del Barça transmet de portes enfora: “Neymar és jugador d’un altre club i per a nosaltres és molt més important el partit contra el Betis”. El Txingurri, igual que molta gent, sembla fart de la cançó de l’estiu.