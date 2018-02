Pablo Machín: “Fins i tot el que estem fent em sorprèn a mi”

Pablo Machín és un home feliç. No pot ser per menys. “Aquest equip és la hòstia. Estic orgullós d’ells des de l’inici de temporada, mai hagués pensat fer-ho tan bé. Però és que no només és avui, està passant cada dia. A més, em demostren que volen més i més, no es relaxen, dissipen dubtes... La major grandesa de la que gaudeixo és veure com ningú creu que les coses sortiran malament i tenir la fortuna d’entrenar a aquests jugadors”. La permanència està encarrilada. “Per les sensacions, crec que tenim més de la meitat de la feina feta. Traslladat a un percentatge, gairebé un 75%”. El tècnic sorià ha elogiat la seva plantilla. “Cadascú s’ha guanyat, per mèrits propis, un nom en aquesta categoria. Al principi de curs, ningú hagués donat res per nosaltres. Avui, la cosa ha canviat”.

Ziganda ha alterat el sistema per veure’s les cares amb el Girona. “Ens fa sentir molt orgullosos que un equip amb el potencial de l’Athletic variï el seu dibuix per intentar contrarestar-nos. Això ens fa pensar que mereixem continuar a Primera. Partim amb l’avantatge que ara ens respecten, no ho podem perdre així com així”. Amb l’1-0, els blanc-i-vermells han buscat insistentment el segon. “Hem sabut controlar els temps del partit, sabíem que no podíem cometre errors. Pràcticament no ens han generat perill i, quan han alterat el dibuix, ha arribat la sentència”. Res a veure amb el partit jugat a San Mamés, on van patir la primera derrota del curs. “Teníem clar com els podíem fer mal, hem madurat respecte al Girona que va perdre a Bilbao. Amb contundència a les àrees, lligant en curt els seus principals estendards, minimitzant les seves virtuts, sense baixar la guàrdia. La victòria és justa”. L’actuació de l’eix defensiu blanc-i-vermell ha estat brillant, deixant la porteria a zero per segon partit consecutiu. Ampliant la mirada, el Girona només ha rebut un gol en els quatre últims partits. “Som un equip sòlid i, mantenir la porteria a zero, ens assegura puntuar. Per a un equip tan petit, té molt mèrit. També sumàvem 14 partits marcant fa poc. Tots els equips tenen molt nivell, fins i tot el que estem fent em sorprèn a mi. Competim sempre i si continuem en aquesta línia creixerem cada dia més”.

Els 14 punts de marge són l’avantatge més gran respecte el descens del què portem de curs. A la sala de premsa, però, s’ha parlat més dels dos punts que separen el Girona de la zona d’Europa League, actualment a mans del seu proper rival, el Sevilla. “Si ja ens estem preguntant si el partit contra el Sevilla valdrà per jugar a Europa... La victòria d’avui és molt meritòria, l’Athletic portava 10 jornades sense perdre. No és gens fàcil venir a Montilivi i tornar a guanyar però no ens enganyem: per aconseguir objectius més ambiciosos, primer assegurem el principal que no és cap altra que la permanència. Sempre anem partit a partit, no ha de canviar res ara”. L’estadi respira il·lusió. “Parlar de posicions europees és símptoma que la permanència està a prop. Animo a tothom a que s’il·lusioni, faltaria més, però nosaltres no podem caure en aquest error. Treballem per fer més feliç a la nostra afició i aquest esforç es veu sobre el terreny de joc. Un dels meus objectius és que tothom estigui orgullós d’aquest Girona i està passant. La gent de fora sap que som un equip honrat i vistós per a l’espectador”. Machín també ha tingut unes paraules per a Yeray. “Mereix un 10, tothom té algú a prop que pateix o ha patit una experiència similar. No tenia cap dubte que li plantaria cara i ho superaria” ha conclòs.