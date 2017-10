Pablo Machín: "Hem guanyat el campió d'Europa"

Especialment emocionat, Pablo Machín s'ha mostrat molt orgullós dels seus futbolistes. "Alguns m'han dit que feia 30 anys de l'últim cop que un nouvingut a la categoria guanyava el Madrid. Ho hem fet amb tot mereixement, així els ho he dit al descans als jugadors. Estàvem jugant molt bé, ho podíem capgirar. Hem guanyat el campió d'Europa i això té molta repercussió, però no som millors que fa quatre dies, ens hem de centrar a mantenir la categoria". El tècnic sorià ha fet valer el pal de paller de l'equip per sumar el segon triomf consecutiu: el caràcter. "La condició innegociable és l'esforç, només així podem guanyar els partits. La gent ens ha acompanyat a la victòria i hem estat capaços de sentir que podíem fer-ho. Això sempre et fa treure forces d'allà on no n'hi ha". El 0-1 i els dos pals de la primera part semblaven difícils de superar. "Capgirar un resultat és molt complicat. Fèiem les coses bé i, amb poc, el Madrid s'ha avançat. Ens hem calmat per competir, jugar i guanyar amb un plantejament valent. Hem arribat fins aquí amb aquest ADN. L'equip creu en el que fa i hem d'incentivar el que som. Podem anar amb el cap ben alt, ja que sempre donem tot el que tenim". Els jugadors blanc-i-vermells han celebrat la victòria amb eufòria, dins la prudència. "No he vist que s'obrissin ampolles de cava, l'equip és madur. Volem continuar moltes temporades a l'elit, així ho estem demostrant".

Preguntat per si la felicitat d'avui era comparable a la del 4 de juny, data de l'històric ascens a l'elit, ha respost: "Sense aquell dia, avui no seríem aquí. Ens hem guanyat lluitar de tu a tu amb grans equips i no ho podíem desaprofitar. Estàvem prometent a l'afició que gaudissin de Primera i avui ho podem fer del tot. La gent ha sortit del camp cantant l'himne del Girona. Això era impensable quan vaig arribar, estic orgullós de formar-ne part". Sis punts a la butxaca és el bagatge, a la Lliga, d'una setmana quasi de somni. "Ho hauria signat, tot i la derrota de la Copa. Ara mateix no sé ni en quin lloc de la classificació estem situats. Som el Girona que érem a Segona i això m'enorgulleix", ha afirmat, destacant l'immillorable ambient de Montilivi. "Sempre hi ha la possibilitat que algú doni la nota en sentit negatiu, però sabíem que no passaria res. La gent n'està farta i vol que se solucionin els problemes. Almenys durant dues hores els ho hem fet oblidar". Machín, sempre seriós, no ha pogut amagar un immens somriure. "Hi he de posar mesura però, internament, estic eufòric. En plenes Fires, ho celebrarem", ha dit finalment.

"Els detalls ens han condemnat"

Un seriós Zidane ha comparegut a la sala de premsa mostrant disconformitat respecte a la concentració dels seus homes en algunes accions que ha considerat claus. "Ens ha faltat fer el segon gol. Hem fet una bona primera part i els detalls ens han condemnat, cosa que ha marcat la remuntada. Ens ha faltat concentració en el primer gol, que ha arribat d'un fora de banda, i hauríem d'haver estat més concentrats. Ens mirarem el partit per saber en què hem errat". El francès s'ha mostrat satisfet amb la competitivitat de l'equip. "No hem jugat malament, ens hem esforçat. Hem donat la cara fins al final però no hem aconseguit els tres punts. Els hem deixat entrar, amb rebutjos innecessaris. Hem perdut tres punts i estem a vuit del Barça, però no canvia res". El tècnic blanc ha acabat dient que la pèrdua d'aquests tres punts "no implica res" però que li sap greu pels jugadors. "Em molesta per ells, estem treballant molt. No estic preocupat però no esperàvem aquest resultat. Qui es pensi que la Lliga ens fa mandra, s'equivoca".