Pablo Machín: “Tenir 26 punts és fruit del treball de tothom”

Orgullós per la competitivitat mostrada en un dia clau, Pablo Machín ha qualificat el partit de “brillant”. “Quan parlàvem de bones intencions a principis de curs, dèiem que per assolir certs somnis s’havia de treballar molt. Avui podem dir que aquests s’han fet realitat. En el futbol no hi ha res impossible però guanyar 6-0 s’hi acosta, desconec quants anys trigaré en tornar-ho a assolir. Tenir 26 punts a aquestes altures és fruit del treball de tothom, hem de gaudir del camí tot i que, a partir de la propera setmana, intentarem posar seny”. La golejada contra el Las Palmas amplia la diferència als 15 punts respecte el conjunt canari i el Màlaga. “Amb els 42 punts estaria satisfet, ho signaria ara mateix. Ja que no me’ls assegura ningú, sortirem a guanyar cada partit que queda, amb la fam i la competitivitat que hem mostrat fins ara. Si en podem fer més, benvinguts siguin. Quan assolim el primer repte, ens posarem altres més ambiciosos”. La prioritat passava per no cometre els mateixos errors que en el partit contra l’Alabès. “El partit tenia certes similituds, aquella nit vam deixar escapar un gran avantatge en molt poc temps. A la llarga, la patacada ens ha vingut bé per no abaixar la guàrdia. De tot s’aprèn, sobretot de les males experiències”. Machín ha reconegut tenir estudiat el sistema utilitzat per Paco Jémez, amb només tres centrals. “Preparàvem dues alternatives, o un 4-3-3 o el 3-4-3 que feia servir al Rayo. Malgrat que s’hagi culpat respecte el rendiment dels seus homes, nosaltres hem estat molt bé”.

Stuani ingressat i Marlos cap al Brasil

Dels 26 punts sumats, 14 han estat a Montilivi. “Som un equip equilibrat, amb les senyes d’identitat molt marcades. Els registres diuen que la nostra fiabilitat és la mateixa a Montilivi que lluny d’ell, tot i que la lògica passi per fer més punts a casa”. El tècnic sorià també ha remarcat el fet d’haver deixat la porteria a zero. “T’assegura puntuar, és un dels objectius que ens posem cada setmana. Ens gratifica, especialment veient les dues aturades de Bounou”. El proper partit serà contra l’Atlètic, en el primer dels dos desplaçaments consecutius. “Cada entrenament, convocatòria, onze o partit és un al·licient per al futbolista, l’autocomplaença no porta a la millora de l’esser humà. Si hem estat capaços de tutejar a l’Atlètic, perquè no podem repetir malgrat haver perdut la condició del factor sorpresa? Tenim poc a perdre”. A Madrid no es desplaçarà Marlos Moreno, que avui ja no era a les graderies de Montilivi. El davanter colombià, cedit pel City, però sense gaudir de la participació esperada, ha viatjat al Brasil i és a punt de tancar el seu fitxatge pel Flamengo.

D’altra banda, el màxim golejador del Girona, Cristhian Stuani, va patir un traumatisme cranioencefàlic que el tindrà en observació aquesta nit, traslladat d’urgència però fora de risc a l’Hospital General de Catalunya, on demà hauria de tenir l’alta. “Se li faran proves durant el dia d’avui, esperem que només sigui una contusió”.